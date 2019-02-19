شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يفوز على شبيبة القيروان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد النجم الساحلي اتزانه بفوزه أمس الأول على مضيفه شبيبة القيروان بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة 14 في الدوري التونسي لكرة القدم، ليعود إلى طريق الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاثة الأخيرة بجميع المسابقات.

ويدين النجم بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبيه فراس بالعربي الذي سجل هدف السبق في الدقيقة 37 واللاعب ماهر الحناشي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ورفع النجم رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بالدوري التونسي على بعد ست نقاط من المتصدر الترجي.

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