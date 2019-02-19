راشد بن سعود يكرم شركاء النجاح ببطولة أم القيوين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

كرّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، رعاة بطولة أم القيوين لكرة القدم التي اختتمت بنجاح السبت الماضي بملاعب النادي العربي بأم القيوين، ومن ضمن المكرمين شامس راشد الشامسي المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في«اتصالات».

وحققت البطولة التي نال لقبها فريق أصباغ ناشونال نجاحاً كبيراً من الناحيتين الفنية والتنظيمية، حيث شهدت مشاركة 16 فريقاً تنافست على مدار أسبوعين لنيل المراكز الأولى والحصول على الجوائز القيمة، التي رصدتها اللجنة المنظمة للفائزين، كما نال تنظيم البطولة رضا واستحسان الجماهير الغفيرة التي حضرت مباريات البطولة واستمتعت بالأجواء خلال الحدث، وتخلل المباريات سحب على جوائز عينية للجماهير طوال أيام البطولة.

وشارك في تحكيم البطولة حكام من اتحاد الإمارات لكرة القدم قدموا مستوى مميزاً خلال المباريات، وتم تكريمهم أيضاً تقديراً لدورهم في إنجاح الحدث، كما حظيت البطولة برعاية من العديد من الشركات الوطنية والخاصة إيماناً منها بدورها في المسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم للشباب والنشء من خلال مثل هذه البطولات التي تساعد في ملء أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد.

وحظيت البطولة برعاية عدد من الشركات من ضمن فئة الراعي الماسي نجد بنك أم القيوين الوطني، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، مجموعة عبدالله أحمد الموسى، كونن انترناشونال للاستشارات الهندسية، بنك الإمارات دبي الوطني، النابودة للسيارات، سنان هايبر ماركت، شركة المعبر للنقليات، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين. والراعي الذهبي شركة تي إم سي للمقاولات العامة ومركز اللولو هايبر ماركت، والراعي الفضي فندق الشاطئ، فندق ومنتجع براكودابيتش، الشاهين للمقاولات البحرية، مقهى ومطبخ أم القيوين الشعبي، شركة موانئ هتشسيون أم القيوين المحدودة، الرميزان للذهب والمجوهرات، ماكدونالدز وكلية الأفق الجامعية.