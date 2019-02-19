كلوب ينحي الجانب الشخصي أمام البايرن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نأى الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بالجانب الشخصي عن مواجهة «غريمه» السابق بايرن ميونيخ الألماني اليوم، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وما زالت الذكريات المؤلمة تطارد كلوب خلال حقبة عرف خلالها النجاحات والخيبات مع بوروسيا دورتموند الذي أشرف على تدريبه بين عامي 2008 و2015، وقاده للقب البوندسليجا عامي 2011 و2012، وخسر أمام العملاق البافاري في نهائي دوري الأبطال 2013.

وإضافة إلى التنافس على أرض الملعب بين دورتموند وبايرن، شكلت سوق الانتقالات مضمار تجاذب إضافي مع استقطاب النادي البافاري العديد من نجوم الفريق الأصفر والأسود، مثل ماريو جوتسه، وماتس هوملز والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد كلوب في مؤتمره الصحفي عشية المباراة على ملعب أنفيلد، أن اللقاء لا يحمل «أي (جانب) شخصي على الإطلاق».