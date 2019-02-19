الصين تواصل التألق في مونديال رماية أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات بطولة «التسامح»، كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تنظمها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض الدولة، وللمرة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك فيها أكثر من 440 مشاركاً، منهم 220 لاعباً ولاعبة، يرافقهم مدربوهم ورؤساء الوفود الذين يمثلون47 دولة من مختلف قارات العالم.

وأسفرت نتائج، أمس، في مسابقة البندقية 50 متر ساكتون (ناري) من وضع الانبطاح مختلط، عن اقتناص الفريق البريطاني المركز الأول والميدالية الذهبية محققاً 1857,8 نقطة، وجاء الفريق الأوكراني في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 1854,0 نقطة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية جاءت من نصيب الفريق الكوري الجنوبي محققاً 1852,4 نقطة.

وفي المسابقة نفسها للفردي تمكن البطل البريطاني تيم جيفري من اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية بتحقيقه مجموع نقاط 249,4 نقطة، عقب منافسة شديدة مع مواطنه جيمس بيفيز الذي حل في المركز الثاني، محققاً الميدالية الفضية بمجموع نقاط 247,5 نقطة، وجاء الإيطالي أندريا ليفرني في المركز الثالث، والميدالية البرونزية بتحقيق مجموع نقاط 226,6 نقطة.

وفي مسابقة المسدس ضغط هوائي لمسافة 10 متر للرجال، تمكن البطل الصيني تشو يانج من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتحقيق رقم عالمي جديد بتسجيله 238,6 نقطة، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية مواطنه البطل ذنج هانج مسجلاً 234,2 نقطة، وحل البطل الأوكراني أوليكسي دنياشتوك في المركز الثالث ليحصل على الميدالية البرونزية بتحقيقه 193,6 نقطة.

ورحبت جيسلين بيريز رئيس اللجنة الفنية بالبطولة بالمشاركين في بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 بمدينة العين من كل دول العالم، لا سيما الدول التي تشارك للمرة الأولى هذا العام، وقالت خلال الأعوام الأربعة المنصرمة، أصبحت بطولة كأس العالم في العين من أهم المنافسات التي نتطلّع إليها في الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم. وتوجهت بالشكر إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة العليا، على دعمهم المستمر وتفانيهم وعلى ما يقدمونه من مساندة ودعم لتنظيم البطولة للعام الرابع على التوالي بدولة الإمارات المتحدة بهذا المستوى الراقي.

وأكد ذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم أن دعم حكومة دولة الإمارات لوجود المنشآت الرياضية الكبيرة وبمستويات عالمية يشكل قاعدة رئيسية لتحقيق النجاحات. وأشاد المهيري بمستوى المنتخب الوطني لرماية أصحاب الهمم الذين دائماً يحققون الإنجازات في كل المنافسات التي يشاركون فيها، وقال إن البطولة تشهد صراعاً بين أفضل لاعبي العالم، والتنافس بين جميع المشاركين أعطى قوة لهذا الحدث الرياضي العالمي.