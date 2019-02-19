الباطن يقيل مدربه الغدير.. وأُحُد يتعاقد مع العويشير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ايقاف مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد 8 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال على خلفية التشابك الذي حدث بينه وبين الألباني هاسي مدرب فريق الرائد بعد لقاء الفريقين في الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي.

وقررت اللجنة ايضا ايقاف متوسط ميدان الشباب البرازيلي سيبا مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال بعد استخدامه القوة ضد لاعب الوحدة علي النمر في مباراة الفريقين بنفس الجولة.

هذا وأعلن نادي الباطن، المنافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم «الدوري السعودي للمحترفين»، إنهاء ارتباطه بالمدرب السعودي يوسف الغدير بشكل رسمي.

وأصدر الباطن بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر فيه أن إدارة النادي أعلنت فك الارتباط مع المدرب بالتراضي بين الطرفين.

وقدم مسؤولو الباطن الشكر للمدرب الغدير، متمنين له استمرار التوفيق خلال الفترة المقبلة، رفقة مساعده صالح اليامي، ويحتل الباطن المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري بعد مرور 20 جولة حتى الآن، حقق خلالها 5 انتصارات و3 تعادلات وخسر في 12 لقاء.

ويسعى الفريق للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى والابتعاد عن مراكز المؤخرة في جدول ترتيب المسابقة.

وقال الغدير إن النتيجة والحصول على نقاط كل مباراة أهم من المستوى والأداء، مشيرا إلى أن الفريق قدم مردودا إيجابيا في الفترة الأخيرة دون تحقيق نتائج إيجابية.

وقال: قدمنا مستويات جيدة للغاية في آخر 5 مباريات، لكنه لم ينعكس على النتائج، بعد أن خسرنا في ثلاث منها.

وأشاد الغدير باحترافية إدارة الباطن، بقوله: لم أجد منهم غير الدعم والثقة، الإدارة لم تخاطبني أبدا بأسلوب جاف ولم تشكك في عملي مطلقا، وأتمنى لهم الأفضل مستقبلا.

من جانبه أعلن نادي أحد، التعاقد مع حارس المرمى عبد الله العويشير، قادما من صفوف النصر، لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأصدر أحد بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر فيه: «تتقدم إدارة النادي برئاسة سعود الحربي بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس عبد الله العويشير والانتقال إلى صفوف الفريق».

وكان نادي النصر أعلن أيضا في الوقت ذاته، توقيع مخالصة مالية مع العويشير، متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة.

ويتذيل أحد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 20 جولة برصيد 12 نقطة ويسعى للابتعاد عن شبح العودة مجددا للدرجة الأولى.

على خط آخر أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أمس قرارا بتعيين اللاعب إبراهيم بن سلمان المعيقل رئيسا للجنة الرياضيين السعودية التي أقر تأسيسها الشهر الماضي بمدينة الرياض. وتضمن قرار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الذي صدر أمس، تعيين اللاعبة دلما رشدي ملحس واللاعب عبد العزيز بن محمد الروضان عضوين باللجنة التي ستعقد أول اجتماعاتها الخميس المقبل بالرياض.

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عقدت الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الرياضيين بمشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة والتي تم على أثرها فوز سبعة لاعبين ولاعبات بعضوية اللجنة وهم: هاني آل محمد وإبراهيم المعيقل وبدر الدغيثر ويعقوب الشمراني وبروق السدحان وميسون الصويغ ولمى الفوزان.