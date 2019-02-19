لاعبو ليفربول يعلقون في مصعد قبل مواجهة البايرن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض 6 من لاعبي ليفربول لموقف محرج، إذ علق ديجان لوفرين وروبرتو فيرمينو وألبرتو مورينو وترنت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون وأندي روبرتسون في المصعد، ولحسن الحظ رأى المدافع الكرواتي لوفرين الجانب الطريف من الحادثة، ولم يشعر بالرعب وشارك متابعيه ال2.1 مليون في انستجرام فيديو الحادثة. وظهر روبرتسون ومورينو في حالة ذعر فيما بدا البرازيلي فيرمينو هادئا وسلم على الكاميرا، أرنولد بقي غير مصدق ما يجري ويهز برأسه وصرخ أحد اللاعبين «غلطة ترنت» وهندرسون تسمر في مكانه من شدة الخوف. وكتب لوفرين على شريط الفيديو:«عالق في المصعد مع زملائي قبل يوم من مباراة البايرن، صحيح أولاد ؟».

وعلق مشجع لليفربول:«يبدو أننا سنواجه مشاكل يوم الثلاثاء في المباراة، لأن اللاعبين عالقون في المصعد» وكتب آخر:«ترنت خارج اللعبة».

وفي سياق متصل، أكد السويسري شيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول الإنجليزي تمنيه مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبيل مباراة اليوم بين الفريقين في ذهاب دور الستة عشر في ملعب «أنفيلد» معقل ليفربول. وكان شاكيري قد قضى فترة ناجحة استمرت موسمين ونصف الموسم ضمن صفوف بايرن ميونيخ ولا يزال يحمل ذكريات جيدة لاعتلاء منصات التتويج مع الفريق البافاري وقال:«سعيد للغاية لأنني كنت أرغب في مواجهة بايرن ميونيخ ومواجهة زملائي القدامى وفريقي السابق، أتطلع للمباراة.كانت فترة مذهلة مع بايرن، كنت هناك مدة عامين ونصف العام وفزنا خلالها بالعديد من الألقاب ومنها دوري أبطال أوروبا لدي العديد من الذكريات الرائعة هناك، ولم أنس ذلك الفريق على الإطلاق، أتطلع أيضا إلى مباراة الإياب ومحاولة تحقيق الفوز مع فريقي ليفربول في ميونيخ.