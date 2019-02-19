عبد الله سالم: توقف دعم الاتحاد يعني موت الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أثار قرار الهيئة بإيقاف الدعم عن اتحاد الكرة، مخاوف الأندية العائدة إلى المشاركة في منافسات الهواة؛ فهي تتوقع أن يوقف الاتحاد الإعانة التي خصصها للعائدين والمتمثلة في مبلغ 200 ألف درهم والذي كان سبباً مباشراً في عودة فرق التعاون ومسافي ومصفوت والعربي واستفاد منه نادي الحمرية أيضاً لكنه قد لا يتأثر حال إيقاف الدعم، وتشير التوقعات إلى أن الاتحاد سيلغي الإعانة المقدمة للهواة في حال تم إيقاف الدعم ولم يتم حل مشكلة ازدواجية المناصب وتنتظر هذه الأندية، ما ستسفر عنه المكاتبات بين الجهتين وتأمل حلاً يُبقي الدعم على ماهو عليه.

وقال عبدالله سالم المدير التنفيذي لنادي العربي: إنهم يتوقعون استمرار الدعم المقدم من الاتحاد لأندية الهواة، ويتوقعون أيضاً استمرار دعم الهيئة للاتحاد وأوضح: ليس هناك شك في أن الأندية ستتأثر حال إيقاف الدعم فهو كان سبباً في عودتها وأندية مثل العربي ومسافي ومصفوت والتعاون، قدراتها المالية محدودة وهي استفادت من دعم الاتحاد بشكل كامل. وبالنسبة لنا في العربي، هذا المبلغ ساعدنا في الوفاء بالتزاماتنا تجاه الفريق الأول ويذهب كله في الصرف على الفريق من مرتبات وغيرها، وعلى القول إن النادي يدفع حوالي 10% لمقابلة كل استحقاقات الفريق الأول فدعم الاتحاد يفي بحوالي 90% من أوجه الصرف والمبالغ المطلوبة للتسيير.

وذكر أن الألعاب الأخرى يتم الصرف عليها من دعم حكومة الإمارة، إلى جانب الأشياء الأخرى في النادي وقال: لكنا متفائلون بحل المشكلة واستمرار الدعم، وقد تلقينا إخطاراً بأن مبلغ الدعم الخاص بهذا الشهر سيتم صرفه مما يؤكد أن الأمور تسير بشكل جيد ونحن على ثقة تامة في أن الهيئة حريصة على المصلحة العامة وعلى استمرار الأندية وهي ستتخذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الأندية.

وقال: العربي جرب الانسحاب ويعرف جيداً أن النادي من دون فريق أول يعتبر ميتاً، الاتحاد أعادنا من جديد بفضل هذا الدعم وأعتقد أن إيقافه يعني قطع شريان الأندية وموتها. وذكر أنهم لن يتعجلوا حالياً ولن يتحدثوا عن انسحاب أو غيره، ما لم تتضح الرؤية لكنهم متفائلون بحل المشكلة واستمرار الدعم وبالتالي استمرار الأندية.

ومن جهته قال سعيد المزروعي المدير التنفيذي لنادي مسافي: إن ناديه يعتمد بنسبة 100%، على دعم الاتحاد في الصرف على الفريق الأول. وأضاف: مسافي نادٍ إمكاناته معروفة للجميع، ولايملك موارد تمويل أخرى خلاف دعم الاتحاد وهو يصرف بالكامل على الفريق الأول، والإدارة قررت أصلاً عودة الفريق بناء على دعم الاتحاد ومما لا شك فيه أن إيقاف الدعم سيكون تأثيره كبيراً جداً على مسافي وبقية الفرق العائدة.

وأضاف: إلى جانب الدعم المادي، الاتحاد اهتم بالبنية التحتية والملاعب، ولم يقصّر، وأعتقد أن استمرار الدعم مطلب كل الأندية وليس مسافي وحده، واستمر المزروعي: بالطبع لا يمكنني الحديث عن انسحاب الفريق لأن القرار لم يصدر والدعم مازال مستمراً، وبالنسبة لبقية الأندية ربما أنها تستطيع أن تدبر أمورها، لكن الشيء الأكيد أن كل الفرق ستتأثر حال تم إلغاء الدعم.