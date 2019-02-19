شوتا: سنحرص على مراقبة نيجريدو والنصر أجرى تغييرات كثيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح الجورجي شوتا أرفيلادزه مدرب باختاكور، أن فريقه جاء إلى دبي من أجل التأهل إلى دوري المجموعات، لافتاً إلى أنهم يدركون صعوبة المهمة أمام النصر الذي لديه الخبرة في المسابقة، خاصة أنه كان متميزاً في آخر مشاركة له.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: نعرف النصر جيداً، وهو فريق حدثت به بعض التغييرات عما كان عليه في الموسم الماضي، وهو الآن يضم لاعبين جيدين، وعلينا الحذر حتى نستطيع تحقيق هدفنا من المباراة والتي بالتأكيد لا تقبل القسمة على اثنين.

وكشف شوتا أنه تابع النصر في آخر مباراتين أمام شباب الأهلي في الكأس والشارقة بدوري الخليج العربي، مبيّناً أنه يظل واحداً من الفرق القوية في الإمارات ويملك إمكانيات كبيرة.

وأكد شوتا أنه سينظر للمباراة من كافة جوانبها الهجومية والدفاعية، ولن يركز على جانب محدد، لافتاً إلى أن النصر يضم مهاجماً عالمياً وهو الإسباني نيجريدو، لكنه أكد أن لاعبي باختاكور سيغلقون كل الطرق أمام نيجريدو حتى لا يصل إلى المرمى.

وعن تفوق النصر على حساب الأندية الأوزبكية، ذكر شوتا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المقارنة بين الماضي والحاضر، وقال: شهد فريق النصر تغييرات في الجهاز الفني واللاعبين، مقارنة بالمواجهات السابقة التي تغلب فيها على لوكوموتيف في المباراة الفاصلة في 2013 أو عندما تعادل ذهاباً وإياباً معه في نسخة 2016.

وأبدى المدرب الجورجي إعجابه باستاد آل مكتوم وبالخدمات التي قدمها نادي النصر لفريقه خلال فترة إقامته في دبي، لافتاً إلى أن باختاكور يسعى لظهور جيد يليق بالخبرة الطويلة التي اكتسبها في البطولات الآسيوية.

وعن خوض مواجهة فاصلة خارج أرضه، قال: نحن أيضاً لعبنا مباراة فاصلة وتأهلنا على حساب القوة الجوية العراقي الأسبوع الماضي، علينا تقبل النظام كما هو، مثلما لعبنا على أرضنا نلعب خارجها الآن.