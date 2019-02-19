«الحديريات» تدشن طواف الإمارات للدراجات بمرحلة «أدنوك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن سباق الفرق ضد الساعة بجزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي النسخة الأولى من طواف الإمارات 2019، الذي يترقب العالم انطلاقته الأحد المقبل كحدث عالمي فريد يستمر حتى 2 مارس المقبل، وذلك بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة الدراجين العالميين الذين يتسابقون للفوز بالجائزة الكبرى في هذا الحدث العالمي الذي يطوف جميع إمارات الدولة.

وتأتي انطلاقة طواف الإمارات 2019، الذي جاء ثمرة للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة بدمج طوافي أبوظبي ودبي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبرى التي حققاها حيث تم دمج الطوافين ليصبحا (طواف الامارات) الذي يجسد روح الاتحاد حيث إنه يسهم في التعريف بالمعالم الطبيعية والسياحية والتراثية لدولة الإمارات، كما ينقل إلى العالم النهضة العمرانية المتميزة التي تشهدها مختلف مدن وإمارات الدولة.

وتنظم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية الطواف الذي يقطع الدراجون فيه سبع مراحل تقدر مسافته الإجمالية ب1090 كم، بالتعاون مع آر سي إس للرياضة والفعاليات، وتعتبر النسخة العالمية الوحيدة في الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويضم فريقا الشركاء والرعاة للحدث: رعاة القمصان، طيران الإمارات راعٍ للقميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام بداية من المرحلة الثانية بتحقيق أقل زمن مسجل، أما القميص الأخضر فسيكون برعاية أدنوك، المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، فيما ترعى نخيل القميص الأبيض والذي يقدم لأفضل متسابق، والأسود يرعاه طيران أبوظبي. وتتميز مسارات طواف الإمارات بتنوع مراحله بما يناسب المتسابقين كافة (متسابقو السرعة، متسابقو المناطق المرتفعة، متسابقو القوة والتحمل).

ويعد سباق الفرق (ضد الساعة) الذي يقام في جولة الافتتاح هو الأول من نوعه الذي يقام في الإمارات في الطواف، بعد أن كان طواف أبوظبي قد شهد العام الماضي سباق الأفراد (ضد الساعة) والذي فاز به الدراج الأسترالي الدولي «روهان دينيس».

وتنطلق المرحلة الافتتاحية للطواف (مرحلة أدنوك) في جزيرة الحديريات وهي وجهة سياحية جديدة في إمارة أبوظبي، وتبلغ مسافة المرحلة 16كم، وتقام على مضمار سريع يضم مسارين مختلفين للدراجات بطول 5 و10كم على خط مستقيم تتخلله منعطفات بزوايا عريضة على طريق ممهد على نحو مثالي بما يتيح للمتسابقين الحفاظ على سرعتهم العالية حيث يتوقع أن يفوق متوسط سرعة المتسابقين 55 كم / الساعة، وسط استمتاع الدراجين بنسيم وهواء البحر ورياحه القوية خلال هذه المرحلة، وسوف يحظى المتسابق الأول من الفريق الأسرع الذي يجتاز خط النهاية بشرف ارتداء «القميص الأحمر»، القميص المخصص لمتصدر الترتيب العام وهو برعاية طيران الإمارات، بحيث يدخل المرحلة الثانية وهو مرتدياً القميص الأحمر.

وتتواصل الاثارة في الحدث العالمي في المرحلة الثانية وهي مرحلة أبوظبي «الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية» بتقديم مجلس أبوظبي الرياضي من الطواف (184 كم)، وتنطلق من ياس مول في جزيرة ياس مروراً بميناء خليفة ويعود الدراجون إلى المدينة من خلال شارع القناة في جزيرة ياس مروراً بجزيرة السعديات ومتحف اللوفر أبوظبي باتجاه كورنيش أبوظبي وصولاً لخط النهاية عند سارية العلم الكبير التي ستشهد ختام هذه المرحلة.