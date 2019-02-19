نجاح باهر لبطولة نادي المدام لأشبال القوس والسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حققت بطولة المدام لأشبال القوس والسهم والتي نظمها نادي المدام نجاحاً باهراً بمشاركة 25 لاعباً من أندية الدولة، حيث حقق أشبال المدام 2005-2006 المركزين الأولين وهم سيف محمد الكتبي «ذهبية» وخليفة محمد سالم الكعبي «فضية»، فيما حقق لنادي بني ياس سالم محمد العبس البرونزية.

أما فئة أشبال 2009-2011 حقق من نادي المدام كل من مطر خليفة الراشدي، ذهبية ومنصور محمد الكعبي فضية، وحمدان محمد راشد من نادي الشارقة برونزية.

أما فئة أشبال 2007-2008، نال الذهبية عيسى علي زادة من نادي الشارقة، والفضية حصدها عبدالله سعيد الكتبي من نادي المدام، وحاز محمد سعيد الجابري البرونزية.

حضر حفل التتويج الذي أقيم في ميدان القوس والسهم بنادي المدام محمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة النادي مشرف اللعبة والدكتور محمود نسيم مدير النادي والمدرب مجاهد آدم المدير الفني للبطولة وحسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة وسالم محمد الكعبي «إداري»، وحكام البطولة رضوان سعيد الكتبي وعبدالعزيز نصر عبدالحفيظ.

وأثنى محمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي المدام ومشرف عام القوس والسهم على نجاح البطولة التي حققت كل أهدافها من خلال المشاركة الواسعة للأشبال حيث قدم المشاركون أداء رائعاً وهو ما يبشر بتشكيل فرق قوية في اللعبة للمستقبل، مؤكداً أن المدام لن يألو جهداً في توفير كل عوامل التطور من خلال إتاحة الفرصة الكافية للاعبي المراحل النسية وعلى وجه الخصوص فئتي الأشبال والناشئين من أجل تأسيس قاعدة قوية للعبة تحمل الراية في المستقبل.

وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الدعم والمتابعة وإلى الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ونائب رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم ورئيس مجلس إدارة نادي المدام على وضع الأسس الخاصة بالنهوض باللعبة وتوفير كل عوامل النجاح والتميز لجميع فرق القوس والسهم ليس على مستوى نادي المدام بل على مستوى الدولة، كما أشاد بجهود عبدالله مطر الكتبي أمين السر العام للنادي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لجميع فرق نادي المدام التوفيق وتحقيق أفضل النتائج في جميع الألعاب الرياضية.