الشارقة بطل سوبر شباب اليد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توج فريق الشارقة بلقب بطولة كأس السوبر لكرة اليد للشباب بعد فوزه على نظيره شباب الأهلي بنتيجة 22-20 أمس، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب صالة نادي الشارقة الرياضي، بعد مباراة اتسمت بالندية، وتوج ناصر الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أبطال الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق شباب الأهلي بالميداليات الفضية.

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