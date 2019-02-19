انطلاق كأس «جوليوس باير» الذهبية للبولو اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق ظهر اليوم منافسات بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو والتي تستمر حتى الثامن من شهر مارس المقبل بمشاركة 8 فرق وبهانديكاب يصل إلى 18 «جول» وهو من التصنيفات العالية في عالم البولو.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى عدد من المسؤولين عن الحركة الرياضية، وعدد من رجال الأعمال لحضور الافتتاح بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وقال رجل الأعمال محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية: إن بطولة كأس جوليوس باير الذهبية تُعدّ إحدى أهم البطولات على صعيد العالم، موضحاً أنها ذات تصنيف عالٍ «18 جول» وتأتي ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية وتتضمن خمس بطولات هي الكأس الفضية وبطولة الأساتذة وبطولة تحدي دبي وكأس دبي والكأس الذهبية ذاتها.

وأشار الحبتور إلى أن كأس دبي الذهبية اكتسبت سمعة ومكانة متميزة على خارطة البولو العالمية وباتت من أولويات رابطة البولو كما أنها تستقطب أبرز النجوم العالميين والمحليين على السواء.

وكانت قرعة البطولة قد قسمت الفرق المشاركة، إلى مجموعتين ضمت الأولى الإمارات وديزرت بالم ومهرة وأبوظبي، فيما ضمت الثانية غنتوت والحبتور وزيدان وذئاب دبي.

وفي أولى المباريات يواجه فريق ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور، أما المباراة الثانية فتجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني.

وسيضم فريق ديزرت بالم اليوم، كلاًّ من راشد البواردي ومعه كاميللو ومارتين فالينت كاستاجنالو ويضم فريق مهرة كل من راشد الحبتور ومعه دييجو جالجو وهيدوبرو وبلايو بيرازادي.

أما فريق الإمارات، فيرجح أن تلعب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إذا تماثلت للشفاء وفي حالة غيابها فإن حبتور الحبتور أحد المرشحين إلى جانب توماس بانيللو وباتيس بينويت واليخاندرو موزيو، بينما يضم فريق أبوظبي، كلاًّ من فارس اليبهوني ومعه سانتياجو جومز وجوي دجيبارت والفريدو كابيللا.

وسيشهد يوم غد، مباراتين مماثلتين ضمن منافسات المجموعة الثانية؛ حيث يلعب فريق زيدان السعودي بقيادة عمرو زيدان أمام فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وبعدها يواجه فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، منافسه فريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال.