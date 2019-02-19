الدوخي: إلغاء الدعم ينسف منافسات الهواة وأتوقع انسحاب أربعة أندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عمار الدوخي المحلل الفني، إن أول قرار سيتخذه الاتحاد في حال إلغاء الدعم من قبل الهيئة سيكون إيقاف الدعم عن أندية الهواة وأوضح: لن يكون هناك خيار آخر أمام الاتحاد، أو أن تلتزم جهة ما بدفع المبلغ شهريا للأندية، مع العلم أن هذا الدعم أعاد الحياة لمنافسات الهواة وإلغاء هذا الدعم يعني نسفها، فهناك أربعة أندية تعتمد كليا على هذا الدعم هي: العربي والتعاون ومسافي ومصفوت وهي عادت بعد أن ضمنت مبلغا يسد احتياجات الفريق الأول ولا أستبعد أن تنسحب هذه الأندية حال إلغاء الدعم، لأنها لن تستطيع الصرف على الفريق الأول والأكيد أنها ستنسحب من جديد، ويجب أن نشير هنا إلى أن مبلغ ال 200 ألف درهم لا يكفي بعض الفرق وتضيف عليه مبلغا آخر لمجابهة الصرف على الفريق الأول، وفي حال لم تحصل على هذا المبلغ بالتأكيد ستنسحب، ما يعني استمرار 6 فرق فقط على مستوى أندية الأولى، والفرق التي ستستمر ستكون كلها من الشارقة إلى جانب العروبة وهو مرشح أصلا للصعود، وكذلك حتا المرشح هو الآخر للصعود وليس من المنطقي أن تنظم منافسات لستة فرق. وأضاف: على الهيئة أن تتكفل بدفع هذه المبالغ للأندية إذا قررت إيقاف الدعم عن الاتحاد بشكل نهائي، ولكن أتوقع أن تعود عن قرارها وأن يعدل الاتحاد أوضاعه، المطلوب زيادة الدعم لهذه الأندية، وليس الإلغاء لأن هذه الأندية فقيرة ولا تملك إمكانات وحتى نحافظ على وجود الدرجة الأولى لا بد من أن يكون هناك دعم لهذه الفرق، لأن الدرجة الأولى مهمة جدا وإذا كنا نطالب بدرجة ثانية مع وجود أندية الخليج العربي والأولى، فكيف نقبل تقليص عدد أندية الأولى إلى ستة أندية فقط.