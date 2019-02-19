نورمبرغ يهدي بايرن نقطتين في صراع الصدارة مع دورتموند

اسماء السيد - أهدر بوروسيا دورتموند المتصدر نقطتين ثمينتين بتعادله سلبا على ملعب مضيفه نورمبرغ صاحب المركز الثامن عشر الأخير في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، في مباراة الإثنين في ختام المرحلة الثانية والعشرين، صبت نتيجتها لصالح الثاني بايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الماضية.

ورفع دورتموند رصيده الى 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن بايرن الذي فاز الجمعة على أوغسبورغ في افتتاح المرحلة 3-2. في المقابل، رفع نورمبرغ رصيده الى 13 نقطة وبقي في ذيل الترتيب.

وأقر مهاجم دورتموند ماريو غوتسه بأن التعادل الثالث تواليا لفريقه في البوندسليغا يشكل خيبة أمل للفريق الذي دخل مباراة اليوم وهو يعاني من آثار السقوط بثلاثية نظيفة أمام مضيفه توتنهام هوتسبر الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ورأى غوتسه أن أداء فريقه في مباراة اليوم كان "قليلا جدا، علينا العودة الى تحقيق النقاط"، مشددا على أن نورمبرغ لم يسهل مهمة الفريق الأصفر والأسود ليل الإثنين لاسيما بأدائه الدفاعي "لكن علينا أن نتحسن".

وبات دورتموند دون فوز في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.

وكان نورمبرغ الأفضل في الدقائق الأولى وهدد مرمى الحارس السويسري رومان بوركي مرتين عبر قائده هانو بهرينز (29)، فيما كانت محاولات مكسيميليان فيليب (8) والدنماركي توماس ديلاني (11 و18) والبلجيكي أكسل فيتسل (24) خجولة نظرا للكثافة الدفاعية لصاحب الأرض.

وسدد غوتسه الذي حمل شارة قيادة دورتموند في غياب ماركو رويس، كرتين خطرتين سيطر الحارس كريستيان ماثينيا على الأولى (34) وحول الثانية الى ركنية (36).

وأتيحت لفيتسل فرصة افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة قريبة، بيد أن كرته ارتطمت بالدفاع وخرجت الى ركنية (44).

وسعى مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر لتعزيز هجوم الفريق في الشوط الثاني من خلال الدفع بالإسباني باكو ألكاسير مسجل 12 هدفا في الدوري بدلا من مكسيميليان فيليب. وبدا أن رهان فافر قد نجح مع تمكن الإسباني من تسجيل هدف اثر لعبة مشتركة مع الإنكليزي جايدون سانشو في الدقيقة 87، الا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكان دورتموند قد حقق فوزا ساحقا على نورمبرغ 7-صفر لدى استضافته على أرضه في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال حارس مرمى الفريق ماثينيا "أحد لم يكن يراهن علينا قبل بداية هذه المباراة، ما يزيد من فخرنا بتمكننا من تحقيق نقطة".

وتوقفت المباراة مرتين في الشوط الأول بسبب رمي جمهور نورمبرغ كرات مطاطية سوداء صغيرة باتجاه أرض الملعب، في خطوة يرجح أن الهدف منها الاعتراض على إقامة مباريات للبوندسليغا مساء الإثنين، وهو ما سيتم الاستغناء عنه بدءا من موسم 2021-2022.

ملخص المباراة: