شكرا لقرائتكم خبر عن خالد توحيد ينعى شهداء سيناء قبل ساعات من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع خالد توحيد رئيس قناة الأهلي، شهداء الوطن فى الحادث الإرهابي بسيناء قبل ساعات من وفاته.

وتوفى خالد توحيد منذ قليل، بعد دخوله في وعكة صحية ظهر أمس الاثنين، وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقي العلاج.

وكتب خالد توحيد ، قبل وفاته بساعات.. "في الفردوس الأعلي من الجنة بإذن الله..رحم الله شهداء الوطن".