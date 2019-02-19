شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تدين الحادث الإرهابى بالدرب الأحمر وتنعي الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الحادث الإرهابي الغاشم الذي حدث بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الاثنين مؤكدين أن مثل هذه الأفعال الخسيسه لن تنال من قوة مصر وأمنها وترابط شعبها بكافة طوائفه.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، على قدرة مصر شعباً وجيشاً وشرطة على مواجهة الإرهاب الغاشم والقضاء عليه ، وأن ما حدث في الدرب الأحمر هو فعل فردي يتسم بالخسه والنذاله و لن ينال من أمن وأمان مصر وترابط شعبها ولن يزيدنا إلا قوة وتماسك من أجل مصلحة مصرنا الغالية.

يشدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على ثقته الكبيرة في قدرة القيادة السياسة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عبور كل الصعاب والتصدي لجميع محاولات شق الصفوف والتي يتصدى لها المصريين جميعا بوعيهم الكبير وحسهم الوطني .

ونعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص الحزن والأسى شهداء الحداث الإرهابي الغاشم داعين الله بالصبر والسلوان لأسرهم وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.