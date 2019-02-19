وليد هويدى يوضح حقيقة خوض المقاصة لمباراة الزمالك بالناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، عن سعادته بفوز فريقه على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري.
وقال هويدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «الشئ الإيجابي رغم تراجع النتائج خلال الأسابيع الأخيرة إلا أن الفريق مازال يحتفظ بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري»
وأضاف: « لن تصل الأمور لنخوض لقاء الزمالك في دور الثمانية لكأس مصر بالناشئين، وإذا تأجل لقاء بيراميدز والأهلي سنطلب تأجيل مباراتنا أمام الزمالك»
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