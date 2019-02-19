شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: والدى وشقيقي "زملكاوية".. وسعد سمير سبب زواجي "مبكراً" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركى ومنتخب مصر مفاجئة عن والده و شقيقه .
وقال تريزيجيه فى تصريحات تليفزيونية ، أن والده و شقيقه زملكاوية وبيعشقو الفريق الأبيض، مؤكدا أن شقيقه الأكبر أحرف منه بكثير وتعلم منه لعب كرة القدم.
وتابع تريزيجه ، سعد سمير نصحنى بالارتباط وانا فى سن 19 سنة للتركيزفى كرة القدم فقط .
عبر وكشف تريزيجيه أنه إدارة الأهلي لم تطلب منه العودة للفريق مثلما حدث مع رمضان صبحي ، مؤكدا أنه لن يلعب لاى نادى مصري غير الأهلي.
وانتقل تريزيجيه من الأهلى إلى نادى أندرلخت سنه 2015 ثم الانتقال الى موسكرون على سبيل الاعارة ، وفى عام 2018 انتقل الى قاسم باشا على سبيل الاعارة ثم تفعيل بند الشراء من نادى اندرلخت.
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