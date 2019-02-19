شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: "خلصنا ملف تجديد العقود وهنخش على الفرق التانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه تم غلق ملف تجديد عقود نجوم الفريق بشكل نسبى، حيث كان أخرها النيجيرى جونيور أجايى لمدة 3 سنوات مقبلة.

قال عبد الحفيظ خلال تصريحاته لقناة "الأهلى": "انتهينا من ملف تجديد عقود بعض اللاعبين أمثال التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى وعمرو السولية وكريم نيدفيد"، أضاف ضاحكًا: "كده خلصنا من التجديد نخش بقي على الفرق التانية".

وعن مدى جاهزية صالح جمعة للمشاركة في لقاءات الأهلي المقبلة، أكد مدير الكرة أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية منذ 3 أيام وأصبح جاهزًا إلا أن قرار مشاركته بيد المدير الفنى مارتن لاسارتى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء المقبل على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.