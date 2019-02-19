ماوريسيو ساري مهددًا بفقد منصبه كمديرًا لـ"تشيلسي"

بات الإيطالي ماوريسيو ساري مهددًا بفقد منصبه كمدير فني لفريق تشيلسي الإنجليزي عقب هزيمة فريقه مساء اليوم أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد بكأس الاتحاد الإنجليزي.
ودع تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته اليوم أمام مانشستر يونايتد في مباراة سيئة فنيًا من جانب لاعبي البلوز.
ويأتي ذلك عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي، ليواصل بذلك سلسلة من النتائج السلبية، الأمر الذي قد يطيح بالإيطالي ساري من القيادة الفنية للفريق.
تشيلسي فقد المنافسة فعليًا على
الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يملك نفس عدد النقاط لكن يتبقي له مباراة.
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