إكرامي: هذا هو رأيي في مفاوضات الاهلي مع عامر عامر

عامر عامر كتب - نورهان فضل: أوضح إكرامي الشحات حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، رأيه حول إمكانية إنضمام عامر عامر حارس الإنتاج الحربي للقلعة الحمراء. وقال إكرامي في تصريحات إذاعية " قال ليس اي حارس مرمي يشارك في الدوري الممتاز يستحق الانضمام للمنتخب". ليس اي حارس مرمي يشارك في الدوري الممتاز يستحق الانضمام للمنتخب". وأردف " حراسة مرمي الاهلي تطلب نوعية خاصه من حيث الثقة ورغبة جماهير الاهلي في حصد البطولات". يذكر أن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي دخل دائرة اهتمام القلعة الحمراء لتدعيم حراسة المرمى، في ظل تألقه هذا الموسم في الدوري الممتاز.

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