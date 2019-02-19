كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة روما 2 - 1 بولونيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
2
x
19:00
1
وادي دجلة
هويسكا
0
x
22:00
1
أتلتيك بيلباو
روما
2
x
21:30
0
بولونيا
الدوري الألماني
نورنبيرج
0
x
21:30
0
بوروسيا دورتموند
كأس الإتحاد الإنجليزي
0
x
22:00
2
مانشستر يونايتد
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أهداف مباراة روما 2 - 1 بولونيا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.