رياضة | بوجبا يكشف سر انتصار مانشستر يونايتد مع سولسكاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يكشف سر انتصار مانشستر يونايتد مع سولسكاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مستحقاً على حساب تشيلسي بهدفين دون مقابل وذلك مساء الإثنين في ثمن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وقال ‏بول بوجبا عقب نهاية المباراة: "من الجميل أن نحقق الفوز اليوم، جميعًا كفريق نحن سعداء وكما أقول دائمًا، الفريق يساعدني لأكون في أفضل حالاتي، وأنا اعطيهم كل ما أستطيع، نحن نستمتع باللعب سويةً".

وتابع حديثه: "‏نريد الفوز بالبطولات، لأننا مانشستر يونايتد، سولسكاير تولى هذه الوظيفة ليقوم بتحقيق ذلك، هو يثق بنا ونحن نثق به".

وجاءت ثنائية مانشستر يونايتد في شباك تشيلسي عن طريق كلا من؛ أندير هيريرا بالدقيقة 35 وبول بوجبا المتألق بالدقيقة 45 من عمر اللقاء.

سولسكير يشيد بتأهل اليونايتد على حساب تشيلسي

تحدث سولسكير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الفوز مساء اليوم على فريق تشيلسي 2-0 في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.