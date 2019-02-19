رياضة | حسونة: تأهل بداوي للترقي إنجاز كبير وننتظر دعم الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسونة: تأهل بداوي للترقي إنجاز كبير وننتظر دعم الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعاده غامرة سادت جماهير بداوى بالمنصورة بعد تأهل فريقها لدورة الترقى المؤهله للقسم التاني، لأول مرّة فى تاريخ نادي بداوي.

وأكد محمد حسونه نائب ريئس النادى أن الأفراح التى تعم كل أبناء بداوى لاتقدر بمال ويكفى البهجه التى تسود كل أبناء بداوى بعد احتلال الفريق المركز الأول فى مجموعته متفوقا على انديه تملك تاريخ وامكانات ماديه وفنيه هائله مثل نبروه والسنبلاوين وشيكو وأبوكبير .

وأضاف ان مجلس الادارة قرر توفير كافة الامكانات الماديه والفنيه للجهاز الفنى بقيادة محمد المحالى المدير الفنى الذى بذل جهد خارق مع اللاعبين.

وأشار إلى أن زيارة محافظ الدقهليه الدكتور كمال شاوريم لمجلس ادارة بدواي وبصحبته وكيل وزارة الشباب والرياضه رمضان شوربة لتهنئة مجلس ادارة النادى برئاسة رمضان تعلب والجهاز الفنى لتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والتأهل للقسم الثانى سيكون له بالغ الأثر فى نفوس الجميع لتحقيق حلم الصعود للقسم الثانى لاول مرة فى تاريخ بداوى.

وأكد حسونه ان يتقدم بخالص الشكر للجهاز الفنى بقيادة محمد المحالى والمدرب عام ابراهيم الالفى ومدرب حراس اسلام امين مدير ادارى عادل ابو هبه ومشرف الكرة صبرى عبد المحسن وللعلاج طبيعى اشرف مجاهد وادارى اشرف الهلالى.

وإختتم تصريحاته بأنة يشكر لاعبيه على هذا الانجاز ويعدهم ان هناك مفاجأت فى انتظارهم فى حالة التاهل وناشد اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابوريده والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب تدعيم النادى خلال دورة الترقى

وتشمل قائمة فريق بداوي كلاً من : اسلام شيحة -نادر السيد -عبد الجيد صديق -احمد حسين - أحمد سعد - أحمد ابراهيم - حسام الشاذلى - عبد الحميد عمار -ايهاب راجح - وائل السعدنى -عبد البارى محمد - محمد رمضان - محمد الامير -عبد العزيز سليمان - أحمد رزق.

ويستعد فريق بداوي للمشاركة في دورة الترقي، مع أندية دكرنس وبيلا ومياه البحيره والحريه بمطروح .