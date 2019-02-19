رياضة | سواريز: نيمار أخطأ خطأ فادح بمغادرته لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: نيمار أخطأ خطأ فادح بمغادرته لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، على ما يثار بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف البارسا، من أجل الخروج من ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال سواريز في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي لا، هنا في البارسا كان من بين افضل ثلاثة لاعبين في العالم، وغادر، كل واحد يفكر بطريقته، ولكن بالنسبة لي لا، عليك ان تسـأل نيمار هذا السؤال، ولكنني لا أعتقد ذلك".
وأضاف: "قلت على ديمبيلي ان يتعلم، واخبرته بذلك، تغيير المدينة والنادي واللغة، يتطلب وقتا للتكيف، ولكن ديمبيلي اندمج معنا منذ اليوم الأول".
واختتم بقوله: "نيمار الان مختلف في الـPSG، بالنسبة لأسلوب لعب باريس سان جيرمان، نيمار لديه حرية أكبر".
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