رياضة | سولسكاير: خطتنا نجحت أمام تشيلسي وهدفنا التتويج ببطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير: خطتنا نجحت أمام تشيلسي وهدفنا التتويج ببطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أولي سولسكاير مدرب نادي مانشستر يونايتد، عن الفوز الهام والمستحق لفريقه على تشيلسي اليوم الإثنين.

وقال سولسكاير في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لقد الخطة والتكتيك الذي انتهجناه، طلبنا من بوجبا وهيريرا التقدم ودخول منطقة جزاء تشيلسي".

وتابع: "وولفر هامبتون خارج أرضنا؟ علينا أن نفعلها عبر الطريق الصعب، لديهم فريق جيد وستكون مباراة صعبة، تشبلسي فريق مميز لديه أسلوب لعب يصعب الدفاع ضده ولكن دفاعيًا كان الفريق مثاليًا".‏

وأكمل: "كان بوسعنا أن نلعب أفضل في الشوط الثاني تحديدًا عند حيازتنا للكرة، ولكن خرجنا بشباك نظيفة، كما تعرضنا لانتقادات بشأن ضعف الابتكار الهجومي ضد باريس ولكن اليوم كانت مباراة صعبة جدًا لقد نفذ كل لاعب ما طلبناه منه تمامًا".‏

وأضاف: "ليس من السهل الذهاب إلى باريس ونحن بحاجة للفوز بهدفين نظيفين ولكننا فزنا 2-0 اليوم، أيضًا، سيكون من الرائع أن نختم الموسم ببطولة، نريد أن نختم الموسم باللعب في النهائي".

وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مستحقاً على حساب تشيلسي بهدفين دون مقابل وذلك مساء الإثنين في ثمن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وجاءت ثنائية مانشستر يونايتد في شباك تشيلسي عن طريق كلا من؛ أندير هيريرا بالدقيقة 35 وبول بوجبا المتألق بالدقيقة 45 من عمر اللقاء.