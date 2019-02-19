رياضة | بارتوميو: نخطط لفترة ما بعد ميسي.. وهذا ما يثير قلقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو: نخطط لفترة ما بعد ميسي.. وهذا ما يثير قلقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني أن فرانكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي المنضم للبارسا في الصيف المقبل، واثق من نفسه، ولاعب سوف يكون له وقت للاحتفال به في كرة القدم الاوروبية، موهبة لا تصدق، يلعب في أياكس، مشابه لطريقة لعب البارسا.

وقال بارتوميو في تصريحات لـ "LE FIGARO": "نحن بالفعل نفكر في البارسا بعد ميسي، لكنه مستقبل بعيد، ميسي لا يزال بعمر 31 سنة، واداءه جيد جدا، ويلعب بشكل افضل وافضل، ولا ادري كيف يفعل ذلك، لديه عقد لموسمين، لكن اعتقد سوف يواصل بعد عام 2021، لكن يجب ان نفكر في المواهب الشابة، عندما لم يعد ميسي يلعب".

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يعوض ميسي، من المستحيل، لا يوجد احد، لا في البارسا، ولا في اي مكان آخر، ستبقى فكرة لعب كرة القدم في البارسا نفسها، الاستحواذ، احيانا نلعب 4-3-3، واحيانا 4-4-2، وهناك مدارس كرة قدم تثير اهتمامنا، البرازيلية، الهولندية، وخصوصا الفرنسية".

وواصل: "ديمبيلي ليس الوحيد الذي يصل متأخرا، هذا الامر ليس سيئا للغاية، هي مسألة بين اللاعبين، لديهم الغرامات، واحيانا يتغرم بالعشاء، وعلى البارسا رعاية كل لاعبيه، نحن موجودين لمساعدتهم، وتدريبهم، ولكن لديهم حياتهم الخاصة، وديمبيلي حصل على المساعدة التي طلبها".

وتابع: "نحن نشعر دائما بالقلق من اجل راحة لاعبي الفريق، لديهم المنزل المناسب لعائلتهم، وايضا المدارس الجيدة لاطفالهم، وهم يعرفون اننا هنا لمساعدتهم في كل شيء".

وكشف: "ضرائب ميسي؟ شخص ما من المقربين منه ارتكب خطأ، نوصي لاعبينا باتخاذ مستشار ضريبي جيد، ولكن في حالة ميسي، مسؤول الضرائب في اسبانيا غير تفسيره بالنسبة للشركات التي تعمل مع اللاعبين للحصول على حقوق صورتهم".

وأكمل: "كل لاعب حر في طريقة دفع ضرائبه، كما يراه مناسبا، ويختار مستشاره الضريبي بحرية".

واستطرد: "اومتيتي تدرب بشكل منتظم مع الفريق، وهو متواجد مع المجموعة في ليون".

وأردف: "لينجليت؟ فاجئ الجميع، كنا نعلم انه لاعب عظيم، لذلك تعاقدنا معه، هو تكيف بسرعة مع النادي واسلوب االفريق، المنتخب الفرنسي يملك مدافعين جيدين".

واختتم: "احيانا تلعب في الدفاع مع لاعبين اثنين يلعبان بالقدم اليمنى، او اليسرى، كل لاعب لديه قدم رئيسية، لكن اليوم البعض يلعب بكلتا القدمين، مثل على ذلك، ديمبيلي لا تعرف هل هو لاعب بالقدم اليمنى او اليسرى".