رياضة | سولسكير يشيد بتأهل اليونايتد على حساب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكير يشيد بتأهل اليونايتد على حساب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سولسكير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الفوز مساء اليوم على فريق تشيلسي 2-0 في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سولسكير في تصريحاته اليوم بعد اللقاء: إنها نتيجة كبير لقد تلقينا العديد من الإنتقادات بعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم الجميع قام بما طلب منه.

واضاف: تشيلسي فريق رائع، ولديه أسلوب خاص باللعب. ماتا قام بعمل رائع مع جورجينيو وكنا مثاليين جدًا دفاعيًا. لقد خرجنا بشباك نظيفة.

وتابع: اداؤنا اليوم كان رائعًا، لقد نجحت خططنا التكتيكية. لقد طلبنا من متوسطي الميدان أن يضغطوا عاليًا نحو منطقة جزائهم وهذا ما حصل العملية الدفاعية في الشوط الثاني كانت رائعة.

وعن مواجهة ولفرهامبتون في الدور المقبل قال: ولفرهامبتون خارج ملعبنا حقا ستكون مواجهة صعبة.