رياضة | بارتوميو: لن نتعاقد مع نيمار.. ومواجهة ليون معقدة لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو: لن نتعاقد مع نيمار.. ومواجهة ليون معقدة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني أن نادي ليون الفرنسي، لا يتواجد خلف ناديه، وأن هذه ليست هي الطريقة التي يرى فيها الاشياء، حيث أن ليون يلعب بشكل جيد للغاية في الدوري الفرنسي، ولديهم روح ايجابية، ولذلك سيكون الأمر معقدا بالنسبة للبارسا، حيث لا تصل كل الاندية إلى مرحلة خروج المغلوب، لذلك من يصل لهذا الدور، يعني انه قام بعمل جيد.

وبسؤوال بارتوميو عن الخطر الرئيسي من ليون؟ أجاب في تصريحاته لـ "LE FIGARO": "انا افضل عدم اخبارك، بشكل عام في ادوار خروج المغلوب، الخطر لعب مباراة بمستوى سيء، ليون فريق من مواهب شابة، ولأنهم تأهلوا لهذا الدور، سوف يلعبون بثقة، وبهدوء، نتوقع ان يلعب الجميع وكأنها مباراة نهائية".

وأضاف: "الحقائق تثبت ذلك، في الاندية الكبيرة، افضل اللاعبين هم فرنسيين، في انكلترا واسبانيا وايطاليا والمانيا، يحقق اللاعبون الصغار والكبار نجاحات كبيرة، وهناك PSG، على أي حال هناك جيل كبير من الفرنسيين في الداخل والخارج".

وواصل: "نوادي الدولة مثل PSG والسيتي هي حالات خاصة، لأنهم يتلقون اموال التي لا تأتي من كرة القدم، نحن في البارسا لا نستطيع سوى ضخ الاموال التي نولدها بأنفسنا، ما آمله هو أن النوادي تحترم قواعد اللعب المالي النظيف، عليك ان ترى الجهات الراعية، هل هي حقيقية أم لا".

وتابع: "أعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل جدا من عمليات النقل بين الأندية الكبرى، خطتنا هي البحث عن المواهب الشابة من الأندية التي تنتج هؤلاء الشباب، بالإضافة إلى لعب كرة القدم، هم يدربون اللاعبين، ومن ثم يقومون ببيعهم".

وأكمل: "التوقيع مع لينغليت، ديمبيلي، دي يونغ، توديبو وآرثور، هم لاعبون صغار جدا، من اجل مشروع رياضي طويل الاجل في البارسا، اذا كان اللاعب غير مرتاح سنسمح له بالرحيل، نحن لسنا نادي سجن، عليك ان تستثمر بشكل دائم، مع الاعتماد على المواهب الذين ندربهم في لاماسيا".

واستطرد: "عندما يصل لاعب إلى البارسا، يعرف انه سيتنافس مع غيره هنا، انه تحد لهم، البعض يقبل ذلك، والاخر لا يقبل، عندما تذهب للبحث عن موهبة في الخارج، يقول لك احيانا، اريد ان العب اساسيا، لا اريد ان اجلس على مقاعد البدلاء".

وأردف: "لم يتصل بنا والد نيمار ولا اللاعب، ولا أي شخص من حولنا ليخبرنا أنه يريد العودة، رهان البارسا على لاعبين مهاجمين آخرين، هما عثمان ديمبيلي و فيليب كوتينهو، تم شراء اللاعبان من اموال رحيل نيمار، خريطة الطريق مرسومة بالنسبة لنا".

وأشار بقوله: "الاندية الكبيرة لا تبيع لاعبيها، نريد لاعبين رائعين لكسب الالقاب، وليس للقيام باعمال تجارية، نيمار كسر عقده بـ222 مليون يورو، ولكن البارسا لم يطلب هذا المال، ولم نكن نرغب في بيعه، اذا كان شخص يريد بيكيه، ميسي أو بوسكيتس، هم ليسوا للبيع".

وكشف بقوله: "رابيوت؟ التخطيط للموسم المقبل يبدأ في شهر مارس، والبارسا يعطي الاولوية للاعبي فريقنا، اذا لم نعثر على ما نريده، سوف نبحث عن اللاعب في الخارج، الشيء المؤكد هو ان رابيوت سيكون مجاني في 30 يونيو، لا يوجد اتصالات مع رابيوت، حتى لو كان هناك اتصالات لن اخبرك".