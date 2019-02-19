رياضة | هيريرا: لعبنا على نقاط ضعف تشيلسي.. وسانشيز لاعب عالمي

أكد آندير هيريرا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه كان يجب عليهم القتال حتى النهاية، من أجل اقتناص الفوز أمام تشيلسي وهو ما تم بهدفين نظيفين.

وقال هيريرا في تصريحات صحفية: "لكن عرفنا كيف نواجههم. أخذتُ دوراً هجومياً أكثر هذا اليوم لأننا كنا على علم بأنهم يواجهون مشاكل في نصف ملعبهم".

وأضاف قائلاً: "أرغب بذكر آليكسيس، آندرياس وسكوت وتأثيرهم بعد دخولهم. سانشيز لاعب عالمي و بدا لائقاً جداً بعد دخوله".

واختتم بقوله: "في الشوط الثاني، كان علينا حيازة الكرة بشكل أكبر".