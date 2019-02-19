رياضة | هيريرا: لعبنا على نقاط ضعف تشيلسي.. وسانشيز لاعب عالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيريرا: لعبنا على نقاط ضعف تشيلسي.. وسانشيز لاعب عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف قائلاً: "أرغب بذكر آليكسيس، آندرياس وسكوت وتأثيرهم بعد دخولهم. سانشيز لاعب عالمي و بدا لائقاً جداً بعد دخوله".
واختتم بقوله: "في الشوط الثاني، كان علينا حيازة الكرة بشكل أكبر".
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