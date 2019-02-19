شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنتر ميلان : إيكاردي لن يرحل ليوفنتوس والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أكد " ستيفن زهانج"، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن مهاجم الفريق "ماورو إيكاردي" لن ينتقل إلي أي فريق تحديدا غريمه يوفنتوس، وشدد علي ضرورة وضع نهاية لهذه القصة.

وقد كانت ظهرت خلافات كثيرة بين إدارة إنتر ميلان وبين وكيله أعمال اللاعب "واندا إيكاردي"، بشأن مسألة تجديد تعاقد المهاجم الأجنتيني مع الفريق الإيطالي.

وبدأت المشاكل بين الإدارة وإيكاردي بسبب طلباته المادية المبالغ فيها، فقامت الإدارة بسحب شارة القيادة من المهاجم الإيطالي، وتصريح المدير الرياضي لفريق يوفنتوس بأنهم لا يستبعدون ضم إيكاردي في الصيف القادم.

وقال رئيس إنتر بشأن تلك الأزمة " ليس هناك فرصة لرحيل إيكاردي ليوفنتوس، تحدثنا معه كثيرا خلال الأسبوع الماضي لوضع نهاية سعيدة لهذه الأزمة، إيكاردي مهم لنا، لكن في فلسفتنا أن المجموعة دوما أهم من الأفراد".

وأختتم حديثه بوعد لجماهير الإنتر بأن الفريق سيعزز فريقه بكثير من الصفقات في الميركاتو الصيفي القادم، حيث أكد علي أنه سيكون أفضل من السوق الماضي.