الامارات | التونسية أنس تسجل أولى مفاجآت «تنس دبي» على حساب حسناء كرواتية

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أنس تسجل أولى مفاجآت «تنس دبي» على حساب حسناء كرواتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التونسية أنس جابر فازت على الكرواتية دونا فيكيش «6-4 و7-6». تصوير: باتريك كاستيلو

سجلت اللاعبة التونسية، أنس، جابر المصنفة 56 على العالم، أولى مفاجآت بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس المحترفات، عقب نجاحها أمس في أقصاء المصنفة 25 على العالم، الكرواتية دونا فيكيش، في المباراة التي جمعتهما لحساب ثاني أيام الدور الأول، بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و7-6»، وبلغت من خلالها ثاني أدوار البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ19 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي، وتمتد حتى 23 فبراير الجاري، والبالغ إجمالي جوائزها 2.82 مليون دولار.

وضربت أنس موعداً، مساء اليوم، مع حاملة لقب تنس دبي للعامين الماضيين، الحسناء الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة سابعة على العالم، في مهمة تبدو صعبة على اللاعبة التونسية التي ستواجه طموحات منافستها الأوكرانية الساعية لحصد إنجازٍ غير مسبوق بحصد لقبها الثالث على التوالي «الهاتريك»، خصوصاً أن سفيتولينا تخوض مباراتها بجهوزية بدنية أفضل، كونها من المصنفات الأوليات عالمياً، اللواتي عادة ما يمنحن الراحة في الدور الأول واستهلال البطولات من الدور الثاني.

وعوضت أنس جابر، بفوزها على الكرواتية فيكيش، الجمهور العربي، عقب خروج اللاعبة العمانية فاطمة النبهاني من الدور الأول، بخسارتها، أول من أمس، أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 64 على العالم بواقع مجموعتين دون رد «6-1 و6-1»، خصوصاً أن أنس بلغت المرحلة الثانية من تنس دبي للمرة الثانية بتاريخ مشاركاتها الخمس في البطولة، بعد أن نجحت في نسخة 2107 ببلوغ هذا الدول قبل أن تودع بالخسارة أمام الصينية كيوانغ وانغ بمجموعتين دون رد «7-6 و6-2».

واحتاجت اللاعبة التونسية إلى ساعة و55 دقيقة لضمان انتصارها على الكرواتية فيكيش.

وفي تعليقها على إقصاء لاعبة أعلى منها تصنيفاً، والمهمة الصعبة التي تنظرها بلقاء حاملة اللقب، قالت التونسية أنس جابر في تصريحات صحافية، إن: «الانتصار على فيكيش لم يكن سهلاً، خصوصاً في المجموعة الثانية التي أبدت صلابة كبيرة، ونجحت في التقدم مراراً، خصوصاً في شوط كسر التعادل، قبل أن أنجح في الفوز».

وأضافت: «العام الماضي خسرت بصعوبة أمام فيكيش في بطولة بيجين الصينية، إلا أنني اليوم نجحت في التعويض وتصحيح الأخطاء والفوز».

وتابعت: «سبق لي مواجهة الأوكرانية يلينا في ربع نهائي بطولة الصين يايبه في مباراة تبادلنا السيطرة على مجموعتيها، قبل أن تحسم سفيتولينا المجموعة الثالثة، وأنا متشوقة لعودة ملاقاتها، خصوصاً أن كلتينا تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة هنا في دبي، وأشكر الجمهور التونسي الذي حضر لمساندتي أمام فيكيش، رغم أن المباراة أقيمت في توقيت مبكر يتزامن مع فترات الدوام الرسمي».

الرومانية هاليب تعوّل على دبي للعودة إلى النجومية

كشفت المصنفة الثالثة عالمياً، حاملة لقب دبي عام 2015، الرومانية سيمونا هاليب، عن أن هدفها الأول في بطولة «تنس دبي» يكمن في استعادة تألقها، وتأكيد تعافيها من الإصابة المتكررة التي لاحقتها العام الماضي.

وقالت هاليب في مؤتمر صحافي إن: «البداية القوية في 2019 ببلوغ ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة، وتحقيق نتائج إيجابية في ديفيز كاب، تؤكد أنني على ثقة بعودة تألقي هنا في دبي، والسير قدماً للمنافسة على اللقب الذي سبق لي أن حققته في عام 2015». موضحة: «حرمتني الإصابة العام الماضي من المشاركة في دبي، لأعود إلى هذه المدينة مجدداً التي أحمل فيها ذكريات جميلة، بجانب أنني حين أنافس في بطولتها أشعر براحة كبيرة وكأنني في إجازة، في ظل القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تساندني هنا، فضلاً عن الفترات الممتعة التي أقضيها خارج الملعب في مدينة تمنح زوارها السعادة والقدرة على التسوق بمتعة».

مضيفةً: «بكل تأكيد سأحرص، إلى جانب المنافسات وخوض المباريات، على الذهاب إلى المراكز التجارية في دبي، وخوض تجربة فريدة في التسوق، خصوصاً أنني لم أذهب إلى أي مول منذ نحو الأسبوعين».

وعن مساعيها لاستعاد التصنيف العالمي الأول، الذي خسرته الفترة الماضية جراء الإصابة، قالت هاليب: «الأمر لا يشكل مصدراً للقلق بالنسبة لاستعادة التصنيف العالمي الأول بقدر التركيز حالياً على كيفية استعادة مستواي، وهو الأمر الذي أتطلع لتحقيقه بداية من دبي وحتى نهاية الموسم».

وعن أولى مبارياتها في نسخة 2019، ولقائها الكندية أوغويتي بوشارد، قالت هاليب: «جميع المباريات مهمة، وأتطلع للسير قدماً، لكن في نهاية المطاف بوشارد قدمت أداءً لافتاً في مباراتها الأولى، ونجحت في الفوز على منافسة أعلى منها في التصنيف».

شابة أميركية تقصي المصنفة 15

احتاجت المصنفة 117 على العالم، الأميركية الشابة جينفير برادي (23 عاماً) إلى 95 دقيقة فقط لتفجير أقوى مفاجآت الدور الأول في بطولة دبي، عقب فوزها على المصنفة 15 في البطولة و22 عالمياً، اللاتفية يلينا أوستابينكو، بفوز برادي بمجموعتين دون رد «6-4 و6-صفر»، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس للبطولة.

وتعد مباراة الأمس الثانية التي تجمع برادي بمنافستها أوستابينكو منذ لقائهما الأول في بطولة ألمانيا ربيع 2017، حين نجحت أوستابينكو في الفوز بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «5-7 و6-1 و6-3».

فوزنياكي في ضيافة برج خليفة

حرصت سفيرة «سوق دبي الحرة»، المصنفة الأولى سابقاً على العالم، الدنماركية كارولين فوزنياكي، قبيل استهلال مشاركتها، أمس، في النسخة 19 من «تنس دبي»، على زيارة برج خليفة. ويحظى برج خليفة، الذي يعد أعلى برج سكني على كوكب الأرض، باهتمام كبريات نجمات التنس العالمي، اللواتي يحرصن خلال مشاركتهن في البطولة على زيارته وأخذ الصور التذكارية.

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