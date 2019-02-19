الامارات | ورشة عمل لتجهيز حكام القوة البدنية للأولمبياد الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتجهيز حكام القوة البدنية للأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت لجنة حكام القوة البدنية في اتحاد بناء الأجسام، أول من أمس، ورشة عمل فنية للحكام الذين سيشاركون في منافسات بطولة القوة البدنية التي ستقام ضمن الاولمبياد الخاص والالعاب العالمية، الذي تستضيفه الإمارات مارس المقبل، وأشرف على الدورة رئيس لجنة حكام القوة البدنية، إبراهيم آل علي، بحضور السكرتير الفني لاتحاد بناء الأجسام عبدالمجيد يزبك، وشارك فيها كل من الحكم الدولي والسكرتير الفني في نادي دبي لأصحاب الهمم، فتحي الاشهب، والحكام الدوليون: خالد الحاي ومحمد سالم عيسى وسعيد جمعة الماس وعبدالله موسى الطويل، وبدر ناصر آل علي ووليد نورالدين، اضافة الى ثلاث حكمات مواطنات هنّ آمنة سالم المهيري وعايشة عبدالله ومريم يوسف الرئيسي.

وشهدت الورشة تقديم شرح مفصل عن التحديات التي طرأت على قانون اللعبة.