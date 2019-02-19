شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ريال مدريد أمام جيرونا يشعل «الملكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل نادى ريال مدريد من جديد بعد سقوطه المفاجئ، الأحد، أمام جيرونا المتواضع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذى جمعهما على أرض ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل «الملكى» ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإسبانى «الليجا».

أوقف جيرونا قطار انتصارات الريال الذى تحرك فى 5 لقاءات متتالية، بينما حرم النادى الملكى استعادة المركز الثانى وأبعده بشكل إضافى عن المتصدر برشلونة والثانى أتلتيكو مدريد. وفتحت هذه الخسارة الحديث مرة أخرى عن خلافة سولارى، المدير الفنى المؤقت للريال، وبدأ النادى الملكى فى تلقى الملفات الذاتية للمرشحين الكبار فى أوروبا لتولى المسؤولية الفنية حال حدوث انتكاسة فنية من جديد للفريق الأبيض.

سقط ريال 1-2 على ملعبه سانتياجو برنابيو ضمن المرحلة الرابعة والعشرين فى مباراة تقدم فى شوطها الأول بهدف للاعب وسطه البرازيلى كاسيميرو (25)، قبل أن تنقلب الأمور بهدفين لجيرونا عبر الأوروجويانى كريستيان ستوانى (65 من ركلة جزاء) وكريستيان بورتوجيس (75)، وبطاقة حمراء للإنذار الثانى لقائد ريال قلب الدفاع سيرخيو راموس فى الدقيقة 90 للخشونة الزائدة، علما بأن بطاقته الأولى كانت بسبب لمسة يد احتسبت على أثرها ركلة الجزاء لجيرونا.

وحقق جيرونا انتصاره الأول فى الليجا منذ 25 نوفمبر، والذى تلته أربعة تعادلات وست هزائم، أربع منها فى المراحل الأربع السابقة. ورفع الفائز رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد ريال الثالث عند 45 نقطة.

وأسدى الفريق الكتالونى خدمة لممثل الإقليم برشلونة، إذ منحه فارق تسع نقاط عن ريال بعد فوزه السبت على ضيفه بلد الوليد 1- صفر. كما استفاد القطب الثانى للعاصمة أتلتيكو من سقوط جاره، واستعاد المركز الثانى بعد فوزه السبت أيضا على رايو فايكانو 1- صفر.

وقال سولارى: «الأمر مؤسف، لقد خسرنا نقاطا (فى السباق نحو اللقب) بينما فاز منافسانا المباشران.. الأمر مؤسف لأننا كنا نحقق سلسلة جيدة وكنا قد قلصنا الفارق. الآن نحن أبعد بعض الشىء مما كنا عليه».

وثأر جيرونا لهزائمه الثلاث هذا الموسم أمام الفريق الملكى (مرة فى الدورى ومرتان فى ربع نهائى كأس إسبانيا)، وألحق به الهزيمة الأولى منذ سقوطه أمام ضيفه ريال سوسييداد (صفر-2) فى السادس من يناير، والثالثة فى الليجا فى عهد مدربه سولارى الذى خلف فى أكتوبر الماضى جولن لوبيتيجى.

واعتبر الأرجنتينى أن «الخصم قدم أداء جيدا اليوم. فى الشوط الأول لم يخرجوا أبدا من جو المباراة على الرغم من أننا كنا مسيطرين. وفى الثانى، عادوا مع طاقة كبيرة، وضغطوا بشكل جيد وحققوا أثرا إيجابيا فى الهجوم».

وأجرى سولارى ستة تغييرات على التشكيلة التى فازت الأربعاء على مضيفه أياكس أمستردام الهولندى (2-1) فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، فى مباراة شهدت أيضا طرد راموس لبطاقتين صفراوين.

وواجه الفريق الملكى الأحد الماضى منافسا لعب بأسلوب دفاعى صلب، واعتمد على هجمات مرتدة تكفّل بها راؤول جارسيا وبدرو بورو وبورتوجيس وستوانى، بينما عانى مهاجمو ريال كالفرنسى كريم بنزيمة وماركو أسنسيو ولوكاس فاسكيس لاختراق دفاع جيرونا وحارس مرماه المغربى ياسين بونو.

وعزا بونو الفوز إلى الروح القتالية لفريقه، وقال لشبكة «بى إن سبورت» القطرية «إن انتقالنا فى الشوط الثانى إلى طريقة اللعب 4-3-3 أعطانا حرية أكبر فى الحركة واستدعى تغيير الخطة لدى المنافس، إضافة إلى الروح القتالية لدى فريقنا والتى كانت عاملا أساسيا فى تحقيق الفوز». وأضاف: «استطاعوا السيطرة على الشوط الأول، لكننا عوضنا فى الثانى». وعلى الرغم من سيطرته فى الشوط الأول، انتظر ريال حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عندما رفع الألمانى طونى كروس كرة عالية من الجهة اليمنى ارتقى لها كاسيميرو، وتابعها برأسه على يمين بونو.

وحرم الحارس المغربى بنزيمة من زيادة غلة أصحاب الأرض أكثر من مرة فى الشوط الأول، بينما ألغى هدفا لهم فى الدقيقة 44 بداعى التسلل، بعدما هزت شباك بونو كرة المدافع البرازيلى مارسيلو.

واستهل الأخير الشوط الثانى بتسديدة علت العارضة بقليل، وكاد بنزيمة يسجل من كرة مرتدة نفذها أسنسيو من ركلة حرة (49). ولم تنفع تبديلات سولارى بإشراك البرازيلى فينيسيوس جونيور والويلزى جاريث بايل والدومنيكانى ماريانو دياز بدلا من اسنسيو ولوكاس فاسكيس ودانى سيبايوس، فى تفادى ريال الأسوأ فى الشوط الثانى.

وطبع هذا الشوط تحسنا لافتا فى أداء جيرونا، وانقلبت المباراة بعد نحو 20 دقيقة على بداية الشوط الثانى، مع نيل راموس بطاقة صفراء أولى للمسة الكرة، فى محاولة لإبعاد تسديدة عن مرمى البلجيكى تيبو كورتوا. وانبرى ستوانى لركلة الجزاء بنجاح، مدركا التعادل بهدفه الثالث عشر فى البطولة (65).

واستمرت خطورة جيرونا وسط ضياع لاعبى ريال، وأصاب بورتوجيس القائم (70) قبل أن يسجل الهدف الثانى بعدما عادت إليه كرة سددها الهندوراسى أنطونى لوسانو، وتصدى لها كورتوا فتابعها الأول برأسه فى الشباك (75).

وأهدر فينيسيوس وبايل محاولات فيما تبقى من الشوط الذى انتهى وقته الأصلى بطرد راموس بعد نيله الإنذار الثانى عن حركة مقصية خلفية خطرة لمتابعة الكرة كاد يصيب خلالها رأس أحد لاعبى جيرونا.