شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه ليون فى معركة «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادى برشلونة الإسبانى، مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة، ضيفا ثقيلا على نادى ليون الفرنسى، فى المباراة التى يستضيفها ملعب «بارك أولمبيك ليون»، فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد عودته لسكة الانتصارات عقب 3 تعادلات فى مختلف المسابقات عندما تغلب بصعوبة على بلد الوليد 1- صفر سجله ميسى رافعا رصيده إلى 30 هدفا فى 30 مباراة فى مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 6 فى دورى الأبطال.

ولا تختلف حال ليون عن الفريق الكتالونى، فهو أيضا استعاد توازنه بفوز صعب على ضيفه جانجان صاحب المركز الأخير 2-1 الجمعة.

ويعول برشلونة على خبرة نجومه: قائده الأرجنتينى ليونيل ميسى والأوروجويانى لويس سواريز والكرواتى إيفان راكيتيتش لتأمين بلوغه للدور ربع النهائى عندما يحل ضيفا على ليون الذى يغيب عنه قائده الدولى جزائرى الأصل نبيل فقير للإيقاف.

والتقى الفريقان 6 مرات فى المسابقة، بينها مواجهتان فى الدور ربع النهائى موسم 2007-2008، وقتها عاد الفريق الكتالونى بتعادل ثمين من ليون 1-1 قبل أن يكرم وفادته فى كامب نو 5-2.

ووضع برشلونة المسابقة القارية هدفا له هذا الموسم لكسر سطوة غريمه ريال مدريد على المسابقة وإحراز لقبها للمرة الأولى بعد 2015، خصوصا تعويض خروجه المدوى من الدور ربع النهائى الموسم الماضى على يد روما الإيطالى.

كان برشلونة قد تأهل إلى دور الـ 16 من دورى الأبطال بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، بينما وصل ليون إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط خلف مانشستر سيتى الإنجليزى صاحب الصدارة.

ويريد البارسا بقيادة مدربه أرنستو فالفيردى تحقيق بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد غياب البطولة عن الفريق منذ عام 2015 فى الموسم الذى حقق خلاله اللقب على حساب نادى يوفنتوس الإيطالى.

ويأتى التشكيل المتوقع لبرشلونة كالتالى: حراسة المرمى تير شتيجن، خط الدفاع سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردى ألبا، خط الوسط بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلى، خط الهجوم ليونيل ميسى - لويس سواريز.

ويسعى لاعبو نادى ليون الفرنسى بقيادة لاعبه نبيل فقير لتحقيق مستوى مميز خلال المواجهتين فى الذهاب والإياب، وتحقيق المفاجأة بالصعود لدور ربع النهائى من البطولة الأوروبية.

ويرغب ليونيل ميسى مع زملائه فى تحسين نتائجه السيئة فى الفترة الأخيرة بالليجا الإسبانية، رغم تصدره جدول البطولة وبفارق كبير عن الوصيف.

وشهدت قائمة برشلونة للقاء ليون عودة المدافع الفرنسى القوى صامويل أومتيتى، بعد غياب دام لأكثر من شهرين بسبب إصابة فى الركبة، بينما يغيب البرازيلى أرثر ميلو والبلجيكى توماس فيرمايلن والحارس الهولندى سيليسن بداعى الإصابة.

وتحدث برونو جانسو، المدير الفنى لنادى أولمبيك ليون، عن مراقبة «ليونيل ميسى»، مهاجم وقائد برشلونة، فى مواجهة الفريقين اليوم فى بطولة دورى أبطال أوروبا. وقال المدرب فى تصريحات خاصة لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «ميسى لاعب رائع، وبالتأكيد وجوده يؤثر على نتيجة المباراة، لو كان فى حالته ستكون هناك صعوبة شديدة لدينا فى محاولة إيقافه».

وتابع: «من المستحيل إيقاف ليونيل لأنه ببساطة عبقرى، لكن ربما بالعمل الجماعى بين اللاعبين يمكن الحد من خطورته». وأضاف: «لدينا مشكلة مع بعض اللاعبين الشباب هنا فى ليون المحبين لميسى، وعلينا العمل على تشجيعهم لتقديم مباراة جيدة أمامه ونسيان إعجابهم به لأنه فى مباراة الغد سيكون منافسا لنا».

واختتم «جانسو» تصريحاته عن الانتقال المحتمل لـ«أدريان رابيو» فى الميركاتو الصيفى المقبل إلى برشلونة، وأكد: «أعتقد أن رابيو مناسب جدا لأسلوب برشلونة والكرة الإسبانية، وقادر على التأقلم السريع مع الأجواء لما يمتلكه من ذكاء كبير».

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) عن اختيار الحكم التركى كونيت شاكير لإدارة المباراة المرتقبة بين ليون الفرنسى وبرشلونة الإسبانى بعد غد الثلاثاء فى ذهاب الدور الثانى (دور الستة عشر) لدورى أبطال أوروبا. ويأتى تعيين «شاكير» حكما لهذه المباراة ليمنح برشلونة كثيرا من التفاؤل، لأن الفريق لم يخسر من قبل فى أى مباراة أدارها شاكير.

وسبق لشاكير «42 عاما» أن أدار سبع مباريات لبرشلونة، كان أحدثها العام الماضى عندما انتهت المباراة مع تشيلسى الإنجليزى بالتعادل 1/ 1 أيضا على استاد «ستامفورد بريدج» بالعاصمة البريطانية لندن فى دورى أبطال أوروبا أيضا. كما أدار شاكير المباراة النهائية للبطولة عام 2015 والتى انتهت بفوز برشلونة على يوفنتوس الإيطالى 3/ 1 فى العاصمة الألمانية برلين. وتعادل برشلونة مع روبن كازان الروسى 1/ 1 فى موسم 2010/ 2011، وفاز على بنفيكا البرتغالى 2/ صفر فى موسم 2012/ 2013، وعلى روما الإيطالى 6/ 1 فى موسم 2015/ 2016، وعلى أرسنال الإنجليزى 2/ صفر فى موسم 2014/ 2015 فى مباريات أخرى أدارها شاكير.

وأدار أيضا المباراة التى تعادل فيها برشلونة 2/ 2 مع ضيفه تشيلسى الإنجليزى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى الأبطال موسم 2011/ 2012 عندما أهدر الأرجنتينى ليونيل ميسى ضربة جزاء لبرشلونة، ليخرج الفريق من المربع الذهبى للبطولة، حيث سبق له أن خسر صفر/ 1 أمام تشيلسى ذهابا فى لندن.

وأسند «يويفا» إدارة المباراة الأخرى بين ليفربول الإنجليزى وبايرن ميونخ الألمانى إلى الحكم الإيطالى «جانلوكا روكى».