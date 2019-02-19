شكرا لقرائتكم خبر عن مونبلييه يفرمل ليل.. وسان جيرمان يعزز صدارته بفوزه على سانت إتيان بهدف دون رد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف مونبلييه الانتصارات المتتالية لمضيفه ليل وأرغمه على التعادل السلبى، فيما عزز باريس سان جيرمان صدارته بفوزه على مضيفه سانت إتيان 1- صفر الأحد فى المرحلة الخامسة والعشرين من الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وحرم مونبلييه مضيفه من الفوز السادس تواليا والسادس عشر هذا الموسم، فانتزع منه نقطة ثمينة عزز بها موقعه فى المركز السادس برصيد 38 نقطة مع مباراة مؤجلة مع مضيفه باريس سان جيرمان المتصدر سيخوضها الأربعاء المقبل.

فى المقابل، أهدر ليل نقطتين ثمينتين فى صراعه مع ليون على المركز الثالث، فتقلص الفارق بينهما إلى 4 نقاط (50 مقابل 46) بعدما كان ليون قد تغلب على ضيفه غانغان 2-1 الجمعة.

ونجح مونبلييه، ثانى أقوى دفاع فى الدورى (19 هدفا مقابل 13 لباريس سان جيرمان)، فى الصمود أمام ثانى أفضل خط هجوم فى البطولة (42 هدفا مقابل 68 لفريق العاصمة)، والذى سنحت لمهاجميه أكثر من فرصة، أبرزها كرة مهاجمه العاجى نيكولاى بيبى، ثالث لائحة الهدافين، برصيد 16 هدفا بفارق هدفين خلف مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابى، المتصدر وبفارق هدف خلف زميله الأوروجويانى إدينسون كافانى الثانى، والتى ارتدت من القائم (65).

وشهدت المباراة تواجد المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو فى المدرجات لمراقبة لاعبى ليل «المهاجم بيبى، ولاعب الوسط البرازيلى تياجو منديش»- بحسب ما أعلنه لوكالة «فرانس برس» مصدر مقرب من الملف.

ويبدو أن مورينيو معجب بلاعب الوسط البرازيلى والمهاجم العاجى الذى يقدم موسما رائعا مع ليل بتسجيله 16 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة فى 24 مباراة.

ورفع سان جيرمان رصيده فى الصدارة إلى 62 نقطة، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن وصيفه ليل الذى لعب مباراتين لا أكثر، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 40 فى المركز الخامس.

ولحق رينس بمونبلييه بالمركز السادس بفوزه على ضيفه رين بهدفين نظيفين سجلهما بولاى ديا (3) وريمى أودان (68). ورفع رينس رصيده إلى 38 نقطة بفارق الأهداف خلف مونبلييه، فيما تراجع رين إلى المركز الحادى عشر بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة. وعاد بوردو لسكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه تولوز 2-1. وأفلت بوردو من فخ تولوز، فبعدما تقدم مبكرا بهدف الكرواتى طوما باسيتش فى الدقيقة الثانية، استقبلت شباكه هدف التعادل فى الدقيقة 70 عبر يانيك كاهوزاك، وانتظر حتى الدقيقة 82 لتسجيل هدف الفوز عبر جيمى برايان. وعزز بوردو موقعه فى المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة مقابل 27 لتولوز الخامس عشر.