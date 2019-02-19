شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء البافاري..4 مشاهد مضيئة لمحمد صلاح في مواجهة الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء غد الثلاثاء، بملعب الأنفيلد، بمنافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018-2019.

وظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، خلال 6 مواجهات سابقة أمام الأندية الألمانية، بواقع مباراتين مع كل من بازل السويسري وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

المواجهة الأولى كانت من خلال مباراتي بازل السويسري أمام شالكة الألماني بدوري أبطال أوروبا 2013-2014، وشارك صلاح في المباراتين بواقع 90 دقيقة في كل منها، وخسر فريقه السويسري بنتيجتي (1-0) و(2-0) ولم يقدم شيء يذكر.

مواجهة ثانية لصلاح في مواجهات الألمان كانت من خلال مباراتي روما الإيطالي وباير ليفركوزن، بدوري أبطال أوروبا نسخة 2015-2016، وتمكن صلاح في المباراة الثانية من تسجيل هدف وصناعة آخر ليقود فريه للانتصار بنتيجة (3-2)، علماً بأن المباراة الأولى انتهت بتعادل ماراثوني بأربعة أهداف لكل فريق.

المواجهة الثالثة كانت خلال تواجد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، وفي الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الجارية أمام هوفنهايم الألماني، وفاز الريد بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى و(4-2) في المواجهة الثانية وسجل صلاح أحد الأهداف الأربعة للفريق الإنجليزي.

وبخلاف المباريات الستة لصلاح أمام الأندية الألمانية على المستوى الرسمي، فخاض صلاح مباراة ودية بقميص ليفربول أمام بايرن ميونيخ، منافس الريدز في لقاء الغد، وتمكن النجم المصري من تسجيل هدف في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.