الجيش الملكي يواصل صحوته ويهزم حسنية أغادير بدوري المغرب

واصل فريق الجيش الملكي صحوته منذ تعاقده مع مدربه الإسباني كارلوس ألوس فيرير بفوز مهم 2-1 على مضيفه حسنية أغادير اليوم الاثنين بالإستاد الكبير بأغادير ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

منح المهاجم زهير الشاوش التقدم لحسنية أغادير بعد مرور 11 دقيقة اثر خطأ دفاعي استغله زهير بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أمين البورقادي الذي اكتفى بمتابعتها فقط.

وأدرك الجيش الملكي التعادل في الدقيقة 33 عبر ضربة رأس للمهاجم عبد المنعم بوطويل بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من المهاجم عبد الغني معاوي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وضغط الجيش الملكي وكان معاوي قريبا من هز الشباك في الدقيقة 53 لكن ضربة رأس منه من مسافة قريبة تصدى لها الحارس عبد الرحمن الحواصلي.

ورد أصحب الارض، الذي غاب عنهم الفوز للمرة الرابعة على التوالي، بأبرز محاولة إثر مجهود فردي للصربي ميروسلاف ماركوفيتش الذي سدد بعد عدة مراوغات لتمر الكرة بمحاذاة القائم الأيسر.

وأثمر بحث الجيش الملكي عن إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 82 بواسطة البديل إبراهيم البزغودي بعد تمريرة بينية من القائد المهدي برحمة.

وبهذا الفوز السادس هذا الموسم، ارتقى الجيش الملكي إلى المركز السادس رافعا رصيده إلى 24 نقطة.

في المقابل، تلقى حسنية أغادير هزيمته الثانية في آخر ثلاث مباريات ليظل في المركز الثالث برصيد 26 نقطة مع تبقي مباراة له.