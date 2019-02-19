اليونايتد يفوزعلى تشيلسي ويتأهل لربع نهائي كأس الإتحاد

تأهل مانشستر يونايتد الدور ربع النهائي من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه تشيلسي 2-0 مساء الإثنين على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات ثمن النهائي.

وأحرز هدفي اللقاء كل من أندير هيريرا (31) وبول بوجبا (45).

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد أولي جوار سولسكاير 3 تعديلات على تشكيلته الأساسية التي خسرت الثلاثاء الماضي أمام باريس سان جيرمان بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فعوض خوان ماتا وروميلو لوكاكو غياب المصابين جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال، فيما لعب كريس سمولينج بخط الدفاع مكان إريك بايلي.

أما مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، فعاد للاستعانة بتشكيلته الأساسية المعتادة بعد الاعتماد على مجموعة من البدلاء في المباراة الأخيرة أمام مالمو السويدي (2-1) في مسابقة الدوري الوروبي، مع عودة جونزلز هيجواين في الهجوم على حساب الفرنسي أوليفييه جيرو.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة مهاجما منذ الدقيقة الثانية، عندما أبعد مدافع تشيلسي دافيد لويز كرة أرسلها لوكاكو أمام المرمى قبل أن تصل إلى ماركوس راشفورد، ثم تابع لوكاكو "على الطاير" كرة عالية فوق المرمى في الدقيقة الرابعة، ورفم لاعب مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش كرة عالية قابلها سمولينج برأسٍه في مكان وقوف حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا.

وفي الدقيقة 11، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لتشيلسي نفذها دافيد لويز وتصدى لها حارس يونايتد سيرجيو روميرو وتابعها بدرو رودريجيز من اللمسة الأولى لكن الحارس الأرجنتيني أنقذها على دفعتين، وبعدها بدقيقة واحدة، تبادل نجم تشيلسي إيدن هازارد الكرة مع ماركوس ألونسو ثم سدد بجوار القائم الأيسر.

وأطلق هيريرا تسديدة قوية نحو مرمى تشيلسي تصدى لها كيبا باقتدار، ثم انفرد مهاجم تشيلسي هيجواين بمرمى يونايتد لكن روميرو ضيق عليه الزاوية، ورفع الظهير الأيمن في صفوف تشيلسي سيزار أزبيليكويتا عرضية سدد هيجواين على اثرها الكرة برأسه بجانب المرمى في الدقيقة 17.

وهدأت الأمور نسبيا بعد ركلة حرة نفذها راشفورد سيطر عليها كيبا بسهولة، حتى الدقيقة 31، عندما أرسل الفرنسي بول بوجبا عرضية قابلها هيريرا من وراء المدافعين برأسه على يسار الحارس كيبا، وأضاف بوجبا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما انقض برأسه على عرضية راشفورد وأودعها الشباك.

وتصدى المدافع سمولينج لمحاولة هيجواين في الدقيقة 48، وأبعد ظهير يونايتد لو شو الكرة قبل أن يصل إليها المندفع أزبيليكويتا، ثم اخترق هازارد من الناحية اليمنى وسدد بيسراه كرة اصطدمت بمدافع وعلت العارضة، وأجرى تشيلسي تبديله الأول بإشراك ويليان مكان بدرو رودريجيز.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 54 بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، ودخل روس باركلي إلى تشكيلة تشيلسي بدلا من ماتيو كوفاسيتش، فيما أشرك يونايتد مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز على حساب لوكاكو، وهدأ إيقاع اللعب كثيرا بعد حصن الفريق لضيف خطوطه الخلفية، كما أخرج ماتا من الملعب وأشرك مكانه لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقة 77.

وظل اللعب سجالا بين الطرفين في الدقائق العشر الأخيرة دون وجود تهديد بمعنى الكلمة على مرميي الفريقين، لينهي يونايتد المباراة لصالحه وسط سخط واضح من جمهور صاحب الضيافة