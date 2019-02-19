رئيس إنتر ميلان يوضح نسبة إنتقال إيكاردي لليوفنتوس

أوضح رئيس نادي إنتر ميلان الايطالي ستيفن تشانج، اليوم الاثنين، مدى إمكانية انتقال نجم الفريق، ماورو إيكاردي، إلى يوفنتوس، الصيف المقبل.
وقال تشانج، خلال تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "كل شيء وارد في كرة القدم، لكن بنسبة 0% سيرحل إيكاردي إلى يوفنتوس".
وأكمل: "لقد كنا في محادثات معه لتجديد عقده".
وكان إنتر ميلان قد قرر مؤخرًا، تجريد إيكاردي من شارة قيادة الفريق، وذكرت تقارير صحفية أن هذا القرار، جاء على خلفية تعثر تجديد العقد بين الطرفين.
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