غرامة 200 الف استرليني بحق "ليدز يونايتد" بسب التجسس

فرضت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم غرامة مالية قيمتها 200 الف جنيه استرليني (259 الف دولار) بحق نادي "ليدز يونايتد" بسبب التجسس على تدريبات "ديربي كاونتي" الشهر الماضي.

وتم اكتشاف وجود أحد مسؤولي الجهاز الفني لفريق "ليدز يونايتد" خارج المقر التدريبي لـ "ديربي كاونتي" قبل مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الأولى في العاشر من الشهر الماضي.

واعترف مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ "ليدز يونايتد" بتجسسه على تدريبات "ديربي كاونتي"، والعديد من الأندية الأخرى خلال وجوده مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وأكد شون هارفي المدير التنفيذي لرابطة الأندية الإنجليزية أنه "تم توقيع العقوبات لأن هناك تصرفات لا يمكن التغاضي عنها وهي بمثابة سلوك رادع لأي ناد في المستقبل وأشكر نادي ليدز على مساعدتهم لنا بشأن إتمام هذه المسألة في أقرب وقت".