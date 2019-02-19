شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يعلن قائمة الجونة لمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز غدًا، الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرًا على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز. وضمت قائمة الجونة كل من: محمود الغرباوي، عمر رضوان، أحمد علي، محمود الجزار، خالد صبحي، أحمد سعيد «أوكا»، جوناثان أنجويم، سيرج اكا، أكرم توفيق، إسلام عبد النعيم، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو»، أوسينو بوي، عمرو السعداوي، أحمد مكي، جاتوش بانوم، أحمد الألفي، محمد محسن «ليله»، محمد نادي.

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة صدقي يعلن قائمة الجونة لمباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.