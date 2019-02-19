شكرا لقرائتكم فيديو.. روما يتخطى بولونيا بهدفين لهدف فى الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق روما فوزا صعبا على ضيفه فريق بولونيا 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الاثنين على ملعب "أولمبيكو"، فى ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

افتتح المدافع الصربى ألكسندر كولاروف أهداف روما فى الدقيقة 55 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف المدافع الأرجنتيني فيدريكو فازيو ثانى الأهداف بالدقيقة 73 من عمر المباراة.

وسجل نيكولا سانسونى هدف فريق بولونيا الوحيد فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع روما رصيده للنقطة 41 فى المركز الخامس، بينما توقف رصيد بولونيا عند 18 نقطة فى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذى يتصدره يوفنتوس 66 نقطة.