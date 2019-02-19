شكرا لقرائتكم مانشستر ضد تشيلسي.. يونايتد يفوز بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على مضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى قمة مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
نجح لاعب الوسط الإسبانى اندير هيريرا فى تسجيل هدف مانشستر يونايتد فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية رائعة من النجم الفرنسي بول بوجبا.
وأضاف النجم الفرنسي بول بوجبا ثانى الأهداف لليونايتد فى الدقيقة 45 من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية زميله ماركوس راشفورد، فشل حارس تشيلسي فى التصدى لها، لينتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر 2 – 0.
وفى الشوط الثانى حاول تشيلسي العودة فى النتيجة، ولكن نجح مانشستر يونايتد فى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، لينجح فى إقصاء حامل اللقب.
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