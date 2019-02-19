شكرا لقرائتكم اخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 18 / 2 / 2019 المصارعة تغازل راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل راموس يتلقى عرضاً للمشاركة في بطولات المصارعة

تلقى سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني دعوة من المصارع البلغاري روسيف، نجم المصارعة الترفيهية، لدخول عالم المصارعة ليصبح نجماً في WWE.

وقال المصارع روسيف الذي يعد من مشاهير مشجعي نادي ريال مدريد الإسباني في تصريحات نقلتها شبكة "RT" الإخبارية الروسية، "راموس يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله ليكون مصارعا في المستقبل إذا أراد دخول مجال المصارعة الترفيهية".

أضاف المصارع البلغاري "شخصية راموس تجذب الانتباه كذلك تصرفاته وطريقة ملابسه، جميعها صفات تؤهله ليكون مصارعا محترفا مثاليا في عالم WWE، راموس لاعب رائع يتواجد في الوقت والمكان المناسب، يسجل الأهداف الحاسمة في الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع، هو قائد، ورجل قوي".

وكان سيرجيو راموس حصل على البطاقة الحمراء في مباراة ريال مدريد وجيرونا التي أقيمت أمس بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، والتي إنتهت بخسارة الريال بنتيجة 1 – 2.

كما يغيب سيرجيو راموس عن المشاركة في مباراة الإياب بدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي بملعب "سانتياجو برنابيو" بسبب الإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث في لقاء الذهاب بملعب "يوهان كرويف أرينا" الذى إنتهى بتفوق الريال بنتيجة 2 – 1.

مدرب الريال يتحدث عن فاتورة الإجهاد قال مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، إن لاعبي الفريق "دفعوا فاتورة" الإجهاد البدني والذهني التي عانوا منها خلال المباريات الأخيرة، وذلك بعد خسارة الفريق اليوم أمام جيرونا (1-2) بعدما كان متقدماً، وأرجع ذلك إلى إنخفاض "مستوى الطاقة" لدى لاعبيه في شوط المباراة الثاني. قال مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، إن لاعبي الفريق "دفعوا فاتورة" الإجهاد البدني والذهني التي عانوا منها خلال المباريات الأخيرة، وذلك بعد خسارة الفريق اليوم أمام جيرونا (1-2) بعدما كان متقدماً، وأرجع ذلك إلى إنخفاض "مستوى الطاقة" لدى لاعبيه في شوط المباراة الثاني.

وأرجع المدرب سبب الهزيمة في تصريحات عقب اللقاء إلى "الإجهاد، وليس البدني فقط، بل والذهني أيضاً بجانب التركيز"، مضيفاً: "عدنا من ضغط مباريات شديد بعد خوضنا لعدة مباريات كبيرة وتمكنا من تخطيها ولكن دفعنا ثمن هذا من مستوى طاقتنا خلال الشوط الثاني".

وبعد خسارة "الميرينجي" اليوم عاد الفارق بينه وبين المتصدر، برشلونة، إلى 9 نقاط مجدداً بجانب فقدانه للوصافة لحساب أتلتيكو مدريد.

وبسؤال سولاري حول إذا ما كانت هذه الهزيمة ستؤثر على فرص الفريق الملكي في حصد لقب البطولة أكد "بالطبع لا، لن تؤثر في شيء".

وأضاف: "سنستمر في المحاربة في الثلاث جبهات المتاحة، فالأسبوع المقبل سيخوض خصومنا مباريات مهمة ومعقدة في دوري الأبطال، ولذا يجب علينا الاستمرار واستعادة نغمة الفوز".

وأشاد مدرب "الميرينجي" بالمستوى الذي قدمه جيرونا اليوم كما دافع عن الجناح البرازيلي مارسيلو مؤكداً أنه "كان جيداً".