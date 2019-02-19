شكرا لقرائتكم "عمال المصانع" يحلمون بتحقيق إنجاز آسيوي على حساب النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع أجمك الأوزبكي إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل على حساب النصر، بهدف الوصول إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، في أول مشاركة تاريخية للفريق على صعيد المسابقات القارية.

ويستضيف النصر، يوم الثلاثاء، الفريق الأوزبكي، ضمن الدور التمهيدي للبطولة القارية، وذلك على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وصعد أجمك الأوزبكي إلى مواجهة النصر بعد فوزه على الاستقلال الطاجيكي في المرحلة الأولية الثانية.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة للعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والفائز من مباراة الغرافة القطري وزوباهان الإيراني.

ويعد أجيك من الأندية التي تأسست حديثا في أوزباكستان، حيث تأسس في 2004 من قبل شركة تمتلك مصنعا للمعادن والتنجيم، والتي ترعى وتمتلك النادي القادم من منطقة طشقند.

ويتكون اسمه من الحروف الأربعة الأولى من من اسم الشركة الأصلي باللغة الروسية، وكانت الشركة الصناعية تمتلك ناديا سابقا يشارك في بطولة الدرجة الثانية بالاتحاد السوفيتي 1966-1988 يدعى "Metallurg Almalylk".

وتقدم أجمك في 2004 بطلب للمشاركة في الدوري الأوزبكي، وتم قبول مشاركة النادي الملقب بـ"عمال المصانع".. وتمكن من الوصول إلى نصف نهائي كأس أوزباكستان في 2008، قبل أن يغير اسمه في 2009، ليصبح "Olmaliq"، وجاء رابعا في ترتيب الدوري المحلي في ذات الموسم.

ولكن إنجازاته المتباينة بين عامي 2010 حتى 2018، أقنعت النادي بتغيير اسمه مرة أخرى في يناير من العام الماضي، ليكون "أجمك" هو الاسم الذي اعتمده رسمياً، رغم فوزه ببطولة كأس أوزبكستان في عام 2018 وبطولة أخرى في عام 2013، أقيمت 5 مرات بين عامي 2010 حتى 2015.

ملعب نادي أجمك الأوزبكي

ويلعب أجمك مبارياته على ستاد "ميتاليرج" التي تعني صناعة المعادن بالإنجليزية، وهو ملعب بني في 1960 ويتسع لـ100 ألف مشجع، وقرر النادي قبل 8 أعوام بناء استاده الخاص يتسع لـ12 ألف ويسمى "مجمع أجمك الرياضي"، الذي افتتح في 2014، كما استقبل في العام نفسه مباراة المنتخب الأوزبكي الودية أمام نظيره العماني.

ويملك نادي مدينة أولماليق الصناعية، قاعدة جماهيرية تتكون من عمال المصنع نفسه المالك للمدينة، وتعد مباراة فريقهم مع "Metallurg" نادي مدينة بيقاباد تنافسية من نوع خاص، خاصة وأنه مملوك لأحد أكبر الشركات الصناعية في أوزبكستان، "أوزميتكومبينات" كما تسمى مباراة الديربي بينهم بمواجهة "عمال المصانع" وهو مشهور على مستوى أوزبكستان..

ويتنافس أجمك مع نادي كيزيلكم من مدينة المملوك لمصنع نواوي للتنجيم، لذلك تسمى مواجهتهم بديبربي المنجمين، كما يتنافس أجمك أولماليق مع نادي "أنغرين" المجاورة لأولماليق.

وتفادى أجمك الهبوط الموسم الماضي في الدوري المحلي، بعد شهر واحد من حصوله على لقب كأس أوزباكستان.