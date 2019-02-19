فوز لمصر المقاصة على وادي دجلة في الدوري المصري

اسماء السيد - فاز مصر المقاصة على ضيفه وادي دجلة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل ميدو جابر الهدف الأول للمقاصة (46)، وأضاف محمد التوني الثاني (54)، بينما قلص وادي دجلة الفارق عبر محمد هلال (63).

وشهد اللقاء حالة طرد في الدقيقة 23، عندما رفع حكم المباراة إبراهيم نورالدين، البطاقة الحمراء في وجه لاعب دجلة اليوناني فاسيليوس بوزاس بعد نيله الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 20 نقطة في المركز الـ17.

ملخص المباراة: