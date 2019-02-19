شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يعلن قائمة الجونة لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز غدًا، الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرًا على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز. وضمت قائمة الجونة كل من: وضمت قائمة الجونة كل من: محمود الغرباوي، عمر رضوان، أحمد علي، محمود الجزار، خالد صبحي، أحمد سعيد «أوكا»، جوناثان أنجويم، سيرج اكا، أكرم توفيق، إسلام عبد النعيم، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو»، أوسينو بوي، عمرو السعداوي، أحمد مكي، جاتوش بانوم، أحمد الألفي، محمد محسن «ليله»، محمد نادي.

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