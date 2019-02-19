7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18/2/2019 العديد من الأخبار المهمة ونرصد أهم 7 أخبار فى السطور المقبلة أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" العقوبات التى تم توقيعها على الإسماعيلى فى أعقاب عدم اكتمال مباراته أمام الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى. أعلن أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى باسم الجبلاية، إقامة الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية فى موعدها 23 فبراير الجارى، بناءً على قرار أعضاء الجبلاية. نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد النيجيرى جونيور أجأى مهاجم ألفريق لمدة 3 مواسم مقبلة رسميًا . حرص السويسرى كرستيان جروس، المدير ألفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل . تعرض خالد توحيد رئيس قناة الأهلى لوعكة صحية أثناء مباشرة عمله بمقر النادى الأهلى . طلب اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين استضافة البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها نهاية العام الجارى . أشاد على أبوجريشة، المستشار الرياضى للإسماعيلى، بمستوى ألفريق مؤكدا أنه يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى. أعلن أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى باسم الجبلاية، إقامة الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية فى موعدها 23 فبراير الجارى، بناءً على قرار أعضاء الجبلاية. ينتظم وليد أزارو مهاجم الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الآنتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة، وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

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