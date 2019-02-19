شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كرستيان جروس، تدريباته الجماعية مساء اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة 23 فى الدورى الممتاز .

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء الفريق أمس أمام إنبى تدريبات تأهيلية خفيفة بالركض الخفيف، وعقب التدريبات التأهيلية توجه اللاعبون إلى الجيم لأداء بعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد، وفضل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كرستيان جروس خوض تلك المجموعة هذه الفقرة فقط، حتى لا يتعرضوا للإرهاق وذلك فى ظل ضغط المباريات للفريق.

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وحرص كرستيان جروس، على عقد جلسة مع اللاعبين، هنأ اللاعبين خلالها بالفوز الذى حققه الفريق أمس على إنبى بهدفين مقابل هدف، ومواصلة صدارة جدول المسابقة بعد الوصول للنقطة 51، كما طالبهم بضرورة استمرار الروح القتالية فى المباريات المقبلة ومواصلة الانتصارات والاستمرار فى التربع على قمة الدورى، من خلال التركيز وبذل أقصى جهد لديهم فى التدريبات.

كما تحدث جروس مع اللاعبين فى بعض الأمور الفنية والأخطاء التى أرتكبها بعضهم خلال لقاء إنبى لعلاجها .

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة.